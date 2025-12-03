Việt Nam chính thức xác lập một kỷ lục hơn 21 triệu tỷ đồng

Theo dữ liệu mới nhất của Cục Hải quan, đến 15/11/2025, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã đạt hơn 801 tỷ USD (khoảng hơn 21 triệu tỷ đồng), cao nhất từ trước đến nay.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11/2025 (từ ngày 01/11/2025 đến ngày 15/11/2025) đạt 38,35 tỷ USD, giảm 11,6% (giảm 5,05 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 10/2025.

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 11/2025 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/11/2025 đạt 801,02 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 579,11 tỷ USD, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm ngoài.

Trong kỳ 1 tháng 11/2025, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 141 triệu USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2025, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 19,54 tỷ USD.

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11/2025 đạt 19,11 tỷ USD, giảm 7,7% (giảm 1,6 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 10.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 1 tháng 11/2025 giảm so với kỳ 2 tháng 10/2025 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại và linh kiện giảm 255 triệu USD, giảm 8,9%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 222 triệu USD, giảm 3,2%.

Như vậy, tính đến hết 15/11/2025, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 390,74 tỷ USD, tăng 18,3% (tăng 60,5 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó một số nhóm hàng tăng mạnh như: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 36,54 tỷ USD, tăng 39,1%; máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 10,07 tỷ USD, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 13,58 tỷ USD, giảm 7,8% so với kỳ 2 tháng 10. Tính đến hết ngày 15/11/2025, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 268,15 tỷ USD, tăng 27,6% (tăng 58,03 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2024, chiếm 69% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11/ 2025 đạt 19,25 tỷ USD, giảm 15,2% so với kỳ 2 tháng 10 (giảm 3,45 tỷ USD).

Trị giá xuất khẩu kỳ 1 tháng 11/2025 giảm so với kỳ 2 tháng 10/2025 ở các nhóm hàng sau: máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng giảm 611 triệu USD, giảm 20,6%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 591 triệu USD, giảm 10,9%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 522 triệu USD, giảm 19,4%; hàng dệt may giảm 294 triệu USD, giảm 17,4%...

Như vậy, tính đến hết 15/11/2025, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 410,28 tỷ USD, tăng 16,1%, tăng 56,85 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, một số nhóm hàng tăng như: máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 30,01 tỷ USD, tăng 48,3%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 5,33 tỷ USD, tăng 11,7%; cà phê tăng 2,93 tỷ USD, tăng 62,3% so với cùng kỳ năm 2024

Số liệu thống kê của Cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 1 tháng 11/2025 đạt 15,24 tỷ USD, giảm 15,7% so với kỳ 2 tháng 10/2025. Tính đến hết ngày 15/11/2025, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 310,95 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 75,8% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Trong nhiều năm qua, cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu của Việt Nam đã có sự chuyển dịch mạnh theo hướng tích cực, từ xuất khẩu thô sang xuất khẩu hàng chế biến sâu, hàng công nghệ. Xét về các thị trường xuất khẩu,Việt Nam đã tích cực mở rộng thị trường. Nếu như năm 1991, Việt Nam có hơn 20 thị trường xuất khẩu nhưng vẫn tập trung ở các nước ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương thì đến năm 2025, Việt Nam đã phát triển quan hệ thương mại với hơn 230 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Cùng với đó, Việt Nam đã mở rộng quan hệ kinh tế, thương mại với tất cả các nước công nghiệp phát triển (G7), các khu vực kinh tế lớn và các định chế, thể chế kinh tế, thương mại, tài chính tiền tệ toàn cầu. Đặc biệt, Việt Nam rất tích cực tham gia ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTA) để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu. Đến nay, Việt Nam đã tham gia 20 FTA, trong đó có 17 FTA đã có hiệu lực và đang được thực thi.

Trước đó, vào ngày 6/9, phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025, thảo luận về nhiều nội dung quan trọng, Bộ Công thương cho biết, kim ngạch xuất nhập khẩu năm nay có thể là đạt 800 tỷ USD, đây mức kỷ lục lần đầu tiên Việt Nam đạt được. Đặc biệt, cán cân thương mại năm nay dự kiến xuất siêu gần 14 tỷ USD.

"Kết quả này đạt được một phần do các doanh nghiệp đẩy nhanh các đơn hàng đã ký kết. Đây là sự nỗ lực rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị trong việc chỉ đạo, điều hành trong thời gian qua", Bộ trưởng Bộ Công thương đánh giá.