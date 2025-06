Ngày 11/6, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, đồng ý cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty TNHH Hàng không Mặt trời Phú Quốc – chủ đầu tư dự án Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways.

Theo đó, Phó Thủ tướng thống nhất với kiến nghị của Bộ Xây dựng về việc cấp phép, đồng thời yêu cầu Bộ này chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất và đảm bảo việc cấp phép đúng quy định pháp luật hiện hành. Bộ Xây dựng cũng được giao nhiệm vụ quản lý hoạt động hàng không dân dụng của doanh nghiệp theo hướng an toàn, hiệu quả.

Phối cảnh sân bay Phú Quốc. Ảnh minh hoạ

Trước đó ngày 5/6, Bộ Xây dựng đã báo cáo Thủ tướng về việc cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Sun PhuQuoc Airways, sau khi xem xét kết quả thẩm định của Cục Hàng không Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Công văn số 670/TTg-CN, chính thức đồng ý với đề nghị của Bộ Xây dựng, cho phép Bộ Xây dựng cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Sun PhuQuoc Airways.

Theo Bộ Xây dựng, Sun PhuQuoc Airways xây dựng phương án đảm bảo có máy bay khai thác đáp ứng các yêu cầu. Số lượng, chủng loại của máy bay dự kiến khai thác phù hợp với loại hình hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng không.

Về phương án kinh doanh, Sun PhuQuoc Air đã đánh giá, phân tích các yếu tố cạnh tranh để từ đó đưa ra những sản phẩm dịch vụ thích hợp, phát triển được phân khúc thị trường mới với mục tiêu xây dựng là hãng hàng không truyền thống kết hợp với mô hình hãng hàng không cung cấp các chuyến bay thuê chuyến (charter) chất lượng cao.

Dự kiến, hãng sẽ bắt đầu khai thác với 3 máy bay vào quý IV/2025, và nâng quy mô đội bay lên 31 chiếc vào năm 2030. Tổng vốn đầu tư của dự án là 2.500 tỷ đồng (tương đương khoảng 98,81 triệu USD), trong đó bảo đảm sở hữu máy bay với nguồn vốn tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong 5 năm đầu hoạt động.

Tiềm năng thị trường hàng không Việt Nam

Với tốc độ tăng trưởng hàng khách hàng năm gần 7%, Việt Nam có thể là một trong những thị trường hàng không phát triển nhanh nhất thế giới. IATA cũng dự báo Việt Nam sẽ là thị trường hàng không phát triển nhanh thứ 5 thế giới, đạt 150 triệu lượt hành khách vận chuyển vào năm 2035.

Theo nhận định từ các chuyên gia, thị trường hàng không Việt Nam còn nhiều dư địa và khả năng phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt là thị trường quốc tế với mức tăng trưởng ấn tượng 27,1% trong năm 2024.

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam sẽ có 15 cảng hàng không quốc tế và 16 cảng hàng không quốc nội vào năm 2030. Theo đó, Chính phủ ưu tiên tập trung đầu tư một số cảng hàng không lớn, đóng vai trò đầu mối, đồng thời nâng tổng công suất thiết kế của hệ thống cảng hàng không lên khoảng 294,5 triệu hành khách.

Hàng không Việt Nam đang tăng trưởng mạnh.

Bước sang năm 2025, Cục Hàng không cho biết tổng sản lượng thị trường vận chuyển hành khách dự báo đạt 84,2 triệu khách (tăng 10% so với năm 2024). Trong đó, khách nội địa là 37 triệu khách (tăng 6% so với năm 2024), khách quốc tế là 47,2 triệu khách (tăng 14% so với năm 2024).

Vận chuyển hàng hoá ước dự báo 1,4 triệu tấn (tăng 14% so với năm 2024) với vận chuyển hàng hóa nội địa 249.000 tấn (tăng 9% so với năm 2024), vận chuyển hàng hóa quốc tế là 1,2 triệu tấn (tăng 14% so với năm 2024).

Tính chung năm tháng của năm nay, tổng lượng hành khách qua các cảng hàng không đạt hơn 49 triệu lượt, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 19 triệu lượt (tăng hơn 13%), khách nội địa đạt hơn 30 triệu lượt nhưng giảm hơn 8%.

Riêng các Hãng hàng không Việt Nam vận chuyển hơn 23 triệu lượt khách. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 8 triệu lượt (tăng hơn 9%), khách nội địa hơn 15 triệu lượt (tăng hơn 8%).