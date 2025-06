Nhà máy sản xuất thép lớn nhất Việt Nam quy mô 85.000 tỷ thành hình: Hé lộ chiến lược thi công thần tốc

Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 được chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 18/6/2021 với tổng diện tích 279 ha tại Khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Được biết, dự án này do Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) làm chủ đầu tư với tổng vốn khoảng 85.000 tỷ đồng, công suất thiết kế 5,6 triệu tấn thép cuộn cán nóng (HRC) chất lượng cao/năm.

Nhà máy sử dụng dây chuyền sản xuất thép cuộn cán nóng tại dự án sử dụng công nghệ châu Âu, luyện đúc cán liên tục, cho phép sản xuất đa dạng chủng loại và chất lượng cao, phục vụ cho ngành công nghiệp ô tô, thép hàm lượng carbon thấp sản xuất các sản phẩm như vỏ đồ hộp, đồ gia dụng, kết cấu thép, thép HRC cho sản xuất vỏ container cường độ cao, kháng thời tiết…

Theo thiết kế, thể tích lò cao của dự án Dung Quất 2 là 2500m3, gấp đôi thể tích lò của Dung Quất 1, giúp tiêu hao năng lượng thấp hơn. Hòa Phát cũng đầu tư cao hơn tiêu chuẩn môi trường hiện tại, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu trong tương lai, nhất là về giảm phát thải CO2, giảm tiêu hao năng lượng.

Toàn cảnh Khu liên hợp Gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 đã thành hình.

Với hơn 100 hạng mục thi công và nhiều vị trí có độ sâu lên đến 12m, dự án được xem là một trong những công trường công nghiệp nặng tiêu biểu, đòi hỏi năng lực tổ chức thi công ở mức độ cao.

Dự án hiện được Coteccons phụ trách thi công, áp dụng phương pháp fast-track – một chiến lược tổ chức thi công cuốn chiếu, đồng bộ nhiều công đoạn thay vì thực hiện tuần tự, qua đó rút ngắn thời gian chờ, tối ưu nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ mà không đánh đổi chất lượng công trình.

Với số lượng nhân sự lên đến hơn 700 người trong thời điểm cao điểm, việc phối hợp giữa các tổ đội, các phân khu thi công và các mũi thi công chủ lực trở thành yếu tố then chốt để giữ nhịp độ dự án và đảm bảo an toàn lao động tuyệt đối. Trong suốt hơn 15.000 giờ thi công liên tục trong 3 năm qua, công trường không chỉ duy trì tiến độ mà còn kiểm soát chặt chẽ chất lượng từng cấu kiện bàn giao cho chủ đầu tư.

Được biết, quý I/2025, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 2,66 triệu tấn thép thô, tăng 25% so với cùng kỳ. Sản lượng bán hàng thép cuộn cán nóng, thép chất lượng cao, thép xây dựng và phôi thép đạt 2,38 triệu tấn, tăng 29% so với cùng kỳ. Trong đó, thép cuộn cán nóng (HRC) đạt 993.000 tấn, tăng 23% so với quý đầu 2024. Riêng sản lượng bán hàng thép cuộn cán nóng trong quý I/2025 tại thị trường nội địa đạt 874.000 tấn, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Các sản phẩm thép xây dựng, thép chất lượng cao đạt 1,19 triệu tấn, tăng 25%. Hòa Phát còn cung cấp 198.000 tấn phôi thép cho thị trường trong nước và xuất khẩu, gấp hơn hai lần cùng kỳ.

Sản xuất, kinh doanh phát triển đã giúp doanh thu của Tập đoàn Hòa Phát trong quý I/2025 đạt 37.950 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế 3.350 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 17% kế hoạch lợi nhuận năm 2025.

Năm 2021, dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 1 sản xuất 5,45 triệu tấn, trong đó xuất khẩu 1,62 triệu tấn với tổng doanh thu 90 nghìn tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 13.600 lao động, trong đó 80% là người địa phương, thu nhập bình quân 11 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2022, sẽ tối ưu hóa nâng công suất dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 1 lên 6 triệu tấn năm, trong đó phấn đấu xuất khẩu 2,1 triệu tấn với tổng doanh thu 97 nghìn tỷ đồng.