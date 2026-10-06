Việt Nam chính thức cán mốc 14 triệu tài khoản chứng khoán

Từ đầu năm 2026, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã tăng hơn 2,2 triệu tài khoản.

Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước đã tăng thêm gần 245.000 tài khoản trong tháng 9/2026, cao hơn 15.000 tài khoản so với mức tăng tháng liền trước. Tài khoản mở mới chủ yếu đến từ cá nhân trong khi tổ chức chỉ có thêm 180 tài khoản.

Luỹ kế từ đầu năm 2026, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã tăng hơn 2,2 triệu tài khoản. Tính đến cuối tháng 9, nhà đầu tư cá nhân có tổng cộng hơn 14 triệu tài khoản, tương đương khoảng 14% dân số.

Số lượng tài khoản tăng mạnh trong tháng Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Tuy nhiên, VN-Index diễn biến không mấy khởi sắc khi giảm gần 3,5% qua đó kết tháng dưới mốc 1.770 điểm. Áp lực từ khối ngoại là một trong những nguyên nhân khiến thị trường mất điểm.

Trong tháng 9, khối ngoại đã bán ròng gần 5.000 tỷ đồng trên HoSE qua đó nâng tổng giá trị bán ròng từ đầu năm lên 96.000 tỷ đồng. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 9 tháng liên tiếp trên thị trường bất chấp việc dòng vốn thụ động từ các quỹ chuyên đầu tư thị trường mới nổi đã bắt đầu giải ngân.

Trong tháng 9/2026, nhà đầu tư nước ngoài có thêm 264 tài khoản, con số này cao hơn đôi chút so với mức tăng 227 tài khoản của tháng trước. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân chiếm 237 tài khoản mở mới trong khi tổ chức chỉ mở thêm 27 tài khoản. Tính đến cuối tháng 9, nhà đầu tư nước ngoài có tổng cộng 52.897 tài khoản.