HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Việt Nam chính thức cán mốc 14 triệu tài khoản chứng khoán

Hà Linh
|

Từ đầu năm 2026, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã tăng hơn 2,2 triệu tài khoản.

Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước đã tăng thêm gần 245.000 tài khoản trong tháng 9/2026, cao hơn 15.000 tài khoản so với mức tăng tháng liền trước. Tài khoản mở mới chủ yếu đến từ cá nhân trong khi tổ chức chỉ có thêm 180 tài khoản.

Luỹ kế từ đầu năm 2026, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã tăng hơn 2,2 triệu tài khoản. Tính đến cuối tháng 9, nhà đầu tư cá nhân có tổng cộng hơn 14 triệu tài khoản, tương đương khoảng 14% dân số.

- Ảnh 1.

Số lượng tài khoản tăng mạnh trong tháng Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Tuy nhiên, VN-Index diễn biến không mấy khởi sắc khi giảm gần 3,5% qua đó kết tháng dưới mốc 1.770 điểm. Áp lực từ khối ngoại là một trong những nguyên nhân khiến thị trường mất điểm.

Trong tháng 9, khối ngoại đã bán ròng gần 5.000 tỷ đồng trên HoSE qua đó nâng tổng giá trị bán ròng từ đầu năm lên 96.000 tỷ đồng. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 9 tháng liên tiếp trên thị trường bất chấp việc dòng vốn thụ động từ các quỹ chuyên đầu tư thị trường mới nổi đã bắt đầu giải ngân.

- Ảnh 2.

Trong tháng 9/2026, nhà đầu tư nước ngoài có thêm 264 tài khoản, con số này cao hơn đôi chút so với mức tăng 227 tài khoản của tháng trước. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân chiếm 237 tài khoản mở mới trong khi tổ chức chỉ mở thêm 27 tài khoản. Tính đến cuối tháng 9, nhà đầu tư nước ngoài có tổng cộng 52.897 tài khoản.

Tags

chứng khoán

nhà đầu tư

VN-Index

FTSE Russell

HoSE

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Loạt xe 7 chỗ giảm giá sâu: Honda BR-V, Xpander và nhiều mẫu cùng hưởng ưu đãi

Loạt xe 7 chỗ giảm giá sâu: Honda BR-V, Xpander và nhiều mẫu cùng hưởng ưu đãi

01:44
Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

01:04
Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

00:49
Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại