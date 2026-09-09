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Việt Nam bắt tay Nga trong một lĩnh vực được ví như "kho báu" tài nguyên

Minh Khang
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Được biết ký kết này sẽ mở ra những hướng hợp tác mới trong nghiên cứu, công nghệ, đầu tư và phát triển bền vững lĩnh vực địa chất, khoáng sản.

Ngày 8/9/2026, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản (VIGMR) ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Quỹ Hỗ trợ Doanh nhân và các Chương trình Xã hội Liên bang Nga (SODEISTVIE). Theo đó, Việt Nam và Nga sẽ định hướng triển khai hợp tác trên 4 nhóm lĩnh vực trọng tâm.

Một trong những nội dung được ưu tiên là trao đổi chuyên gia và tăng cường hợp tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hiện đại trong khai thác, chế biến sâu các nguồn tài nguyên khoáng sản.

Các loại khoáng sản được đề cập gồm titan, bô-xít, đồng, vàng và một số nguồn tài nguyên khác. Việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả khai thác, chế biến và gia tăng giá trị nguồn tài nguyên khoáng sản.

- Ảnh 1.

TS. Trịnh Hải Sơn, Viện trưởng Viện Khoa hoc Địa chất và Khoáng sản cùng Ông Koschia Vassili Petrovic ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (ảnh: vigmr)

Hai bên cũng hướng tới xây dựng cầu nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác và triển khai các dự án chung trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản.

Đây được xem là một trong những hướng đi nhằm kết hợp thế mạnh về khoa học – công nghệ, nguồn lực và kinh nghiệm của các bên, qua đó mở rộng cơ hội đầu tư trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản.

Hướng tới tài chính và phát triển xanh

Một trụ cột khác của hợp tác là hỗ trợ tài chính, kết nối nhà đầu tư và thúc đẩy chuyển giao các công nghệ xanh.

Theo định hướng này, hợp tác Việt Nam – Liên bang Nga không chỉ tập trung vào khai thác và chế biến khoáng sản mà còn hướng tới các giải pháp phục vụ phát triển bền vững, tăng cường ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường trong lĩnh vực tài nguyên.

Hai bên dự kiến phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học chuyên đề, trao đổi tài liệu và chia sẻ kiến thức chuyên ngành. Hoạt động này nhằm tăng cường giao lưu giữa đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ chuyên môn của hai nước.

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Tags

khoáng sản

công nghệ xanh

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