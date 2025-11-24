Việt Nam bất ngờ xuất hiện trong danh sách “tuyệt nhất thế giới”: Ở 1 trong 6 hạng mục quan trọng nhất

Tạp chí Time Out (Anh) vừa công bố danh sách “20 điểm đến mùa đông tuyệt vời nhất thế giới năm 2025–2026”, đưa ra lựa chọn cho du khách trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 2 – thời điểm mùa đông lạnh giá ở nhiều nơi trên thế giới. Điều gây chú ý là trong danh sách này, Việt Nam bất ngờ xuất hiện ở một trong 6 hạng mục quan trọng nhất, là đại diện thứ 2 của Đông Nam Á bên cạnh Thái Lan.

Việt Nam - “Best for food” (Time Out)

Theo Time Out, mùa đông không chỉ là thời điểm người châu Âu tìm kiếm ánh nắng ấm áp, mà còn là giai đoạn lý tưởng để khám phá những nền văn hóa và ẩm thực mới. Trong hạng mục “Best for food”, tạp chí này gọi tên Việt Nam như một đại diện tiêu biểu của ẩm thực mùa đông.

Time Out mô tả Việt Nam như một điểm đến sở hữu nền ẩm thực phong phú, đậm bản sắc, có thể làm hài lòng bất cứ du khách nào ghé thăm. Dù không đi sâu vào từng thành phố, Time Out nhấn mạnh Việt Nam như một quốc gia mà du khách “có thể ăn ngon ở mọi nơi”, từ những quán vỉa hè đến nhà hàng lớn, với giá cả dễ tiếp cận và hương vị khó quên.

Ảnh VOV

Danh sách của Time Out gồm 20 điểm đến đại diện cho nhiều phong cách du lịch khác nhau trên khắp thế giới. Trong đó, nhiều cái tên quen thuộc gây ấn tượng mạnh như:

Thái Lan – Best for beaches (bãi biển đẹp nhất)

Cape Town (Nam Phi) – Best for a city break (thành phố nghỉ dưỡng tốt nhất)

Tenerife (Tây Ban Nha) – Warmest in Europe (ấm áp nhất châu Âu)

Namibia – Best for wildlife (hoang dã ấn tượng nhất)

Cartagena (Colombia) – Best for an arty break (nghệ thuật độc đáo nhất)

Việt Nam lọt top nhờ ẩm thực – lợi thế mà không phải quốc gia nào cũng có

Việc Việt Nam xuất hiện ở hạng mục “Best for food” không chỉ mang ý nghĩa về mặt truyền thông du lịch mà còn cho thấy ẩm thực Việt ngày càng được quốc tế đánh giá cao. Đây là yếu tố khiến nhiều du khách lựa chọn Việt Nam thay vì các điểm đến nổi tiếng khác.

Món ăn Việt được Time Out đánh giá có sự kết hợp hài hòa giữa hương vị tươi, nhẹ, nhiều rau xanh và gia vị tự nhiên. Các món như phở, bún bò, bánh mì, cà phê trứng… đều đã trở thành biểu tượng, khiến du khách “muốn quay lại chỉ để ăn thêm lần nữa”.

Phở và cà phê trứng, 2 món rất thích hợp để tận hưởng vào mùa đông (Ảnh minh họa)

Ở Việt Nam, mùa đông được cảm nhận rõ rệt nhất ở khu vực miền Bắc. Trong tiết trời 12–15 độ C, một bát phở nghi ngút hương quế hồi luôn được xem là món khởi đầu hoàn hảo. Không phải ngẫu nhiên mà CNN nhiều lần gọi phở Việt Nam là “món súp ngon nhất thế giới”, còn Lonely Planet thì xếp phở Hà Nội vào danh sách “50 món ăn phải thử một lần trong đời”. Chuyên gia ẩm thực Phan Anh từng nhận xét trên VTV rằng phở đặc biệt “hợp vị nhất vào mùa đông”, khi hương thơm của nước dùng nóng gặp không khí lạnh tạo nên cảm giác mà “những ngày hè không thể có được”.

Bên cạnh phở, các món bún nước truyền thống như bún thang, bún mọc, bún bò giò, bún cá cũng là lựa chọn được nhiều du khách quốc tế yêu thích khi khám phá Hà Nội mùa lạnh. South China Morning Post từng mô tả bún thang như “bản giao hưởng tinh tế của ẩm thực Việt”, với từng sợi bún, lớp trứng thái chỉ, gà xé, nấm hương hòa quyện trong nước dùng thanh ngọt. TS. Nguyễn Thị Tuyết từ Viện Ẩm thực Việt Nam cho biết những món bún nước này “đáp ứng đồng thời hai yếu tố quan trọng của ẩm thực mùa đông: ấm nóng và nhẹ nhàng, phù hợp với cả du khách lần đầu ăn món Việt”.

Ẩm thực mùa đông Việt Nam nổi tiếng với cả những món bún ở nhiều phiên bản khác nhau (Ảnh minh họa)

Với những nhóm bạn hoặc gia đình, mùa đông miền Bắc nhất định phải có một nồi lẩu bốc khói giữa bàn. Những món lẩu nổi bật có thể kể tới như lẩu riêu cua đồng, lẩu thịt bò, lẩu gà lá é, lẩu ếch…

Không chỉ các món mặn, mùa đông Hà Nội còn gắn liền với những món chè nóng như chè sắn, chè bà cốt hay bánh trôi tàu. CNN từng đưa bánh trôi tàu vào danh sách “những món tráng miệng mùa đông độc đáo của châu Á”, nhấn mạnh sự hòa quyện giữa vị nóng của gừng và độ mềm dẻo của bột nếp như một “cái ôm nhỏ” trong những ngày lạnh giá. Chuyên gia ẩm thực Trịnh Diễm Ly lý giải món chè nóng của miền Bắc hấp dẫn du khách bởi triết lý ẩm thực Đông phương: ăn để giữ ấm, để cân bằng năng lượng và để thưởng thức trọn vẹn mùa lạnh.

Trong hành trình khám phá mùa đông ấy, du khách cũng khó bỏ qua các món đồ uống đặc trưng, đặc biệt là cà phê trứng. Đây là loại đồ uống từng được The Guardian và BuzzFeed ca ngợi là “một trong những ly cà phê ngon nhất thế giới”. Lớp kem trứng béo mịn, ấm nóng hòa cùng vị đậm đà của cà phê tạo nên cảm giác dễ chịu trong những ngày rét. Nhiều du khách nước ngoài chia sẻ rằng họ “chỉ cảm nhận được trọn vẹn cà phê trứng khi uống vào mùa đông Hà Nội”, bởi sự tương phản giữa thời tiết lạnh và ly cà phê nóng khiến hương vị trở nên rõ rệt hơn.

Còn gì bằng một ngày đông được thưởng thức bát chè nóng (Ảnh minh họa)

Chính những món ăn, thức uống ấy không chỉ giúp du khách ấm lòng giữa mùa đông, mà còn góp phần lý giải vì sao Việt Nam được Time Out vinh danh ở hạng mục ẩm thực – một yếu tố đủ mạnh để đưa tên Việt Nam xuất hiện cùng những điểm đến lớn trên bản đồ du lịch mùa đông thế giới.



