Việt Nam bất ngờ vượt Trung Quốc, New Zealand trong danh sách du lịch thế giới: Có 3 địa danh được gọi tên

Một danh sách du lịch mùa thu 2026 vừa công bố đã mang đến bất ngờ khi Việt Nam vượt nhiều quốc gia nổi tiếng nhờ những sức hút rất riêng.

Khi nhắc đến mùa thu đẹp nhất thế giới, nhiều người thường nghĩ ngay đến Nhật Bản với những cánh rừng lá đỏ, Italy với khung cảnh lãng mạn hay New Zealand với thiên nhiên hùng vĩ. Thế nhưng, trong một danh sách mới được công bố, Việt Nam lại xuất hiện ở vị trí đáng chú ý.

Điều đặc biệt là quốc gia Đông Nam Á này không chỉ vượt qua một số điểm đến vốn nổi tiếng về cảnh quan thiên nhiên mà còn được truyền thông quốc tế nhắc tới nhờ những trải nghiệm mang đậm dấu ấn địa phương.

Việt Nam vượt nhiều quốc gia nổi tiếng trong danh sách du lịch thế giới

Ngày 1/10/2026, Lonely Planet, nhà xuất bản cẩm nang du lịch nổi tiếng thế giới, công bố danh sách 15 điểm đến dẫn đầu xu hướng du lịch mùa thu năm 2026.

Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên mức tăng đơn đặt mua sách hướng dẫn du lịch từ ngày 20/8 đến 20/9/2026 so với giai đoạn trước đó. Kết quả phản ánh xu hướng quan tâm của độc giả đối với các điểm đến trên thế giới.

Việt Nam xếp thứ 4 trong danh sách 15 điểm đến dẫn đầu xu hướng du lịch mùa thu 2026 do Lonely Planet công bố. (Ảnh: SCOV)

Theo danh sách, Nhật Bản đứng đầu nhờ cảnh sắc lá đỏ đặc trưng, thời tiết dễ chịu cùng những trải nghiệm ẩm thực theo mùa. Italy giữ vị trí thứ hai với khí hậu ôn hòa và lượng khách giảm so với mùa hè.

Thái Lan đứng thứ ba khi thời tiết dần thuận lợi hơn sau mùa mưa, đặc biệt tại những khu vực phía bắc.

Đáng chú ý, Việt Nam xếp thứ 4, vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng khác. Trong đó, Trung Quốc đứng thứ 8, còn New Zealand xếp thứ 10.

Lonely Planet đánh giá Việt Nam đặc biệt phù hợp với các hoạt động khám phá vào mùa thu. Sự kết hợp giữa thời tiết, thiên nhiên và những trải nghiệm văn hóa tạo nên sức hấp dẫn riêng cho du khách.

Tuy nhiên, đây là danh sách phản ánh xu hướng du lịch dựa trên đơn đặt mua sách hướng dẫn, không phải bảng xếp hạng độc lập về vẻ đẹp hay chất lượng du lịch giữa các quốc gia.

Đáng chú ý hơn, trong phần giới thiệu Việt Nam, Lonely Planet đã nhắc đến ba địa danh với những cảnh quan đặc trưng, từ biển đảo đến núi rừng.

Ba địa danh Việt Nam được Lonely Planet đặc biệt chú ý

Địa danh đầu tiên là vịnh Hạ Long, thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Theo Lonely Planet, mùa thu là thời điểm thuận lợi để khám phá vịnh Hạ Long nhờ tầm nhìn thông thoáng và nhiệt độ nước biển vẫn thích hợp cho các hoạt động dưới nước.

Không chỉ có điều kiện thời tiết, nơi đây còn sở hữu cảnh quan địa chất độc đáo, được quốc tế công nhận.

Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) được Lonely Planet đánh giá là điểm đến hấp dẫn vào mùa thu nhờ thời tiết thuận lợi và cảnh quan kỳ vĩ. (Ảnh: Du lịch Vieteh)

Theo UNESCO, quần thể vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà có diện tích 65.650 ha, gồm 1.133 đảo và đảo nhỏ, trải rộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng. Di sản nổi bật với những đảo đá vôi có hình dáng đa dạng, vách đá dựng đứng và hệ thống hang động được hình thành qua quá trình địa chất lâu dài.

Vịnh Hạ Long từng được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới vào năm 1994 và 2000. Năm 2023, phạm vi di sản được mở rộng, bao gồm quần đảo Cát Bà.

Đến đây, du khách có thể trải nghiệm hành trình tham quan bằng tàu, chiêm ngưỡng các đảo đá, khám phá hang động hoặc chèo thuyền kayak khi thời tiết cho phép.

Nếu vịnh Hạ Long nổi bật nhờ cảnh sắc biển đảo, địa danh thứ hai lại gây ấn tượng bởi những sườn núi chuyển màu vàng óng vào mùa thu hoạch.

Đó là Sa Pa, thuộc tỉnh Lào Cai.

Theo Cổng thông tin du lịch quốc gia Vietnam Travel, Sa Pa là một trong những nơi nổi bật để chiêm ngưỡng ruộng bậc thang tại Việt Nam. Những thửa ruộng trải dài trên sườn núi, uốn lượn theo địa hình, tạo nên cảnh quan đặc trưng của vùng cao.

Khi lúa chín, sắc vàng phủ lên những thửa ruộng nối tiếp nhau, tương phản với màu xanh của núi rừng xung quanh.

Sa Pa (Lào Cai) thu hút du khách bởi những thửa ruộng bậc thang chuyển vàng rực rỡ khi mùa lúa chín đến. (Ảnh: Sun World)

Du khách có thể kết hợp ngắm cảnh với hoạt động đi bộ qua các bản làng, khám phá đời sống địa phương và tìm hiểu phương thức canh tác trên địa hình đồi núi.

Tuy nhiên, thời điểm lúa chín tại Sa Pa không cố định trên toàn khu vực. Vietnam Travel gợi ý thời gian ngắm ruộng bậc thang đẹp thường rơi vào giai đoạn trước mùa thu hoạch, đặc biệt từ giữa tháng 8 đến đầu tháng 9 ở một số nơi.

Địa danh thứ ba được Lonely Planet nhắc đến là Hà Giang, vùng đất hiện thuộc tỉnh Tuyên Quang sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025.

Bên cạnh những cung đường đèo ngoạn mục và núi đá hùng vĩ, Hà Giang còn nổi tiếng với các vùng ruộng bậc thang, đặc biệt là Hoàng Su Phì.

Hoàng Su Phì, thuộc vùng Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang), gây ấn tượng với cảnh sắc núi non hùng vĩ và những tầng ruộng bậc thang nối tiếp nhau. (Ảnh: PYS Travel)

Theo Vietnam Travel, Hoàng Su Phì sở hữu những thửa ruộng bậc thang nằm trên sườn núi dốc, trải dài qua các ngọn đồi thành những đường cong liên tiếp. Địa hình núi cao, thung lũng hẹp tạo nên cảnh quan khác biệt so với nhiều vùng trồng lúa khác.

Mỗi khu vực, bản làng có lịch gieo trồng và thu hoạch riêng, vì vậy cảnh sắc ruộng bậc thang có thể thay đổi tùy thời điểm.

Vào mùa lúa chín, sắc vàng của những thửa ruộng hòa cùng khung cảnh núi rừng tạo nên bức tranh thiên nhiên thu hút du khách yêu thích khám phá và nhiếp ảnh.

Vì sao du lịch mùa thu Việt Nam thu hút sự quan tâm?

Bên cạnh ba địa danh nổi bật, Lonely Planet còn nhắc đến Hà Nội như một điểm đến hấp dẫn khi thời tiết trở nên mát mẻ hơn.

Không khí dễ chịu tạo điều kiện cho các hoạt động đi bộ, khám phá phố phường và thưởng thức ẩm thực đường phố. Những trải nghiệm giản dị như ăn phở hay dạo quanh các con phố cũng góp phần tạo nên sức hút riêng.

Hà Nội cũng được Lonely Planet nhắc đến nhờ tiết trời mùa thu dễ chịu, thích hợp để khám phá phố phường và thưởng thức ẩm thực. (Ảnh: Vietnam Booking)

Ở những khu vực khác, du khách có thể khám phá TP.HCM bằng xe máy hoặc đạp xe qua những vùng nông thôn quanh Hội An, TP Đà Nẵng.

Dù vậy, Lonely Planet lưu ý thời tiết giữa các vùng miền Việt Nam có sự khác biệt. Trong khi miền Bắc thường thuận lợi hơn cho hoạt động ngoài trời vào mùa thu, khu vực phía Nam vẫn có thể xuất hiện những đợt mưa bất chợt.

Vì thế, việc lựa chọn thời điểm và điểm đến phù hợp đóng vai trò quan trọng trong hành trình khám phá.

Sự xuất hiện của Việt Nam trong nhóm 4 điểm đến dẫn đầu xu hướng du lịch mùa thu 2026 cho thấy sức hấp dẫn đáng chú ý của quốc gia này đối với độc giả Lonely Planet.

Từ cảnh biển Hạ Long đến ruộng bậc thang Sa Pa và Hà Giang, những địa danh mang vẻ đẹp khác nhau đã góp phần tạo nên sức hút của du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Theo Lonely Planet; UNESCO World Heritage Centre; Cổng thông tin du lịch quốc gia Vietnam Travel