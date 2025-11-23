Việt Anh nói đúng 2 chữ khi được hỏi về chuyện cưới Quỳnh Nga

Một trong những cặp đôi được cư dân mạng nhiệt tình đẩy thuyền trong showbiz Việt chính là diễn viên Việt Anh và Quỳnh Nga. Cả hai vướng nghi vấn tình cảm từ năm 2019 vì liên tục xuất hiện thân thiết, bị soi bằng chứng sống chung một nhà.

Trong một sự kiện giải trí mới đây, diễn viên Việt Anh và Quỳnh Nga lại là tâm điểm chú ý khi cùng xuất hiện bên nhau. Cả hai diện trang phục sang trọng, được khen ngợi rất đẹp đôi. Khoảnh khắc cặp đôi rạng rỡ bên nhau càng làm dấy lên nghi vấn về mối quan hệ thật sự.

Trên trang cá nhân, diễn viên Việt Anh còn công khai chia sẻ hình ảnh tham gia sự kiện này. Dưới phần bình luận, một người đã nhận xét ảnh chung của cặp đôi: "Tưởng ảnh cưới không á". Diễn viên Việt Anh liền đáp trả ngắn gọn 2 chữ đầy ẩn ý: "Hay là...". Cư dân mạng liền rộ nghi vấn Việt Anh và Quỳnh Nga sắp thông báo tin vui.

Sự xuất hiện của Việt Anh và Quỳnh Nga trên thảm đỏ sự kiện mới đây nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý

Nam diễn viên còn đáp trả đầy ẩn ý khi một người để lại bình luận khen ngợi cả hai như chụp hình cưới

Trong đám cưới của Ngọc Huyền - Đình Tú vừa qua, cặp đôi cũng kè kè bên nhau

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân đầu tiên, diễn viên Quỳnh Nga vẫn giữ kín chuyện tình cảm và chưa từng công khai bất kỳ mối quan hệ nào. Dù vậy, cô nhiều lần bị netizen “soi” những dấu hiệu hẹn hò với diễn viên Việt Anh. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện và không ít lần bị bắt gặp trở về cùng một toà chung cư ở Hà Nội.

Đến cuối tháng 9/2025, mạng xã hội tiếp tục dậy sóng khi lan truyền hình ảnh được cho là Quỳnh Nga và Việt Anh cùng có mặt tại một bệnh viện. Trong bức ảnh, Quỳnh Nga mặc trang phục giản dị, tay cầm một tờ giấy nghi là phiếu siêu âm. Khoảnh khắc này khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao, thậm chí xuất hiện suy đoán rằng Việt Anh đang đưa Quỳnh Nga đi khám thai làm dấy lên thêm nhiều nghi vấn về mối quan hệ của cả hai.

Trước loạt đồn đoán từ netizen, Quỳnh Nga nhanh chóng lên tiếng giải thích. Nữ diễn viên cho biết cô chỉ đi khám sức khỏe tổng quát định kỳ cùng một vài người bạn, trong đó có Việt Anh. Quỳnh Nga hài hước bình luận: "Ôi trời, đi khám tổng quát hằng năm cùng mấy người lun mà". Về chuyện đang có thai, nữ diễn viên cũng phủ nhận: "Tôi đi rủ 4, 5 anh em đi khám tổng quát mà thành khám thai thì cũng là tấu hài ghê. Tối về còn đi đánh pickleball ầm ầm".

Việt Anh và Quỳnh Nga từng gây xôn xao khi cùng xuất hiện tại một bệnh viện vào cuối tháng 9

Vào tháng 5/2024, Việt Anh trải lòng về chuyện tình cảm: "Việt Anh độc thân cũng được 5, 6 năm rồi, cũng muốn tìm một bến đỗ bình yên, một chỗ dựa về mặt tinh thần. Tôi đang đầu tư thời gian, phát tâm và mong muốn trong năm nay, muộn nhất là năm sau là sẽ đạt được mong muốn. Tôi cũng khao khát được nắm tay một người con gái để đi dạo với nhau vào buổi tối cuối tuần. Đó là điều mà 5 năm nay rồi mình chưa được làm".

Việt Anh từng bày tỏ mong muốn tìm một bến đỗ bình yên, một chỗ dựa về mặt tinh thần

Từ năm 2019, mạng xã hội rộ tin đồn hẹn hò của hai diễn viên