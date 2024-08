• Lợi ích khi sử dụng viên nén nước giặt

*Bài viết dưới đây là chia sẻ của cô NiNi, một bà nội trợ, được đăng tải trên trang Homemaking.



Đối với người mẹ có ba cậu con trai năng động, công việc giặt giũ luôn là một thử thách hàng ngày. Từ áo thun, tất cho đến đồng phục học sinh, mọi thứ đều cần được giặt đúng cách. Qua nhiều năm thử nghiệm, tôi đã tích lũy được không ít mẹo vặt từ việc đọc hiểu các biểu tượng giặt giũ đến việc thử nghiệm với nhiều loại nước giặt khác nhau. Và trong quá trình đó, tôi đã phát hiện ra viên giặt xả ( hay còn được biết đến với tên gọi viên nén nước giặt) chính là "người bạn đồng hành" tuyệt vời giúp tôi đơn giản hóa công việc này.

Ưu điểm của viên nén nước giặt

Viên giặt xả mang lại sự tiện lợi vượt trội so với các loại nước giặt thông thường. Mỗi viên nén chứa một lượng nước giặt cô đặc, được bao bọc trong một lớp vỏ tan trong nước. Liều lượng đã đo sẵn này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn loại bỏ bước đong đếm khi sử dụng nước giặt lỏng hoặc bột. Đặc biệt khi tôi phải làm nhiều việc cùng một lúc, việc ném một viên nén vào máy giặt giúp tiết kiệm thời gian hơn nhiều lần.

Khi tiếp xúc với nước, viên giặt xả bắt đầu phát huy tác dụng của mình. Lớp vỏ ngoài tan nhanh chóng, giải phóng nước giặt để tác động vào quần áo, đánh bại vết bẩn và mùi hôi một cách hiệu quả. Điều này khiến cho viên nén trở thành sự lựa chọn lý tưởng cho những gia đình phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc giặt giũ như gia đình tôi.

Nên cho viên nén vào khi nào?

Một mẹo mà tôi đã học được là viên giặt xả nên được đặt ở phía sau hoặc dưới đáy của lồng máy giặt, trước khi cho quần áo vào. Điều này đảm bảo rằng viên nén tiếp xúc trực tiếp với nước và tan hoàn toàn. Trước đây, tôi từng mắc lỗi khi ném viên nén lên trên đống quần áo hoặc vào ngăn đựng nước giặt của máy. Kết quả thường không như mong đợi - đôi khi viên nén không tan hết, để lại một khối nén ướt sũng và chỉ tan một phần sau chu trình giặt.

Số lượng viên nén cần sử dụng cho mỗi lần giặt phụ thuộc vào kích thước và độ bẩn của quần áo mà bạn có. Thông thường, một viên giặt xả là đủ cho một lượng quần áo vừa phải. Trong trường hợp cần giặt nhiều quần áo hoặc quần áo quá bẩn, có thể cần đến hai viên. Sử dụng quá nhiều có thể để lại cặn, còn quá ít thì không thể làm sạch hiệu quả, do đó việc cân đối là rất quan trọng.

Nếu viên nén không tan đúng cách, nguyên nhân có thể là do chúng bị đặt sai vị trí, máy giặt chứa quá nhiều quần áo, hoặc sử dụng nước quá lạnh trong chu trình giặt (viên nén tan tốt nhất trong nước ấm). Trong trường hợp này, giặt lại quần áo với nhiệt độ nước cao hơn hoặc với ít quần áo hơn thường có thể giải quyết vấn đề.

Lưu ý

Viên giặt xả phát huy hiệu quả tốt nhất với những lần giặt từ trung bình đến lớn, nơi mà lồng máy có đủ chuyển động để đảm bảo viên nén tan đều. Đối với những lần giặt nhỏ hoặc giặt tay, nước giặt thông thường có thể là lựa chọn tốt hơn bởi bạn có thể điều chỉnh lượng nước giặt một cách chính xác hơn.





Về mặt chi phí, viên giặt xả thường đắt hơn nước giặt lỏng và bột giặt khi tính theo mỗi lần giặt. Tuy nhiên, đổi lại, bạn sẽ không phải lo mình cho quá nhiều hoặc quá ít bột giặt, khiến quần áo dính cặn hoặc chưa được làm sạch hoàn toàn. Về hiệu quả, viên nén thường vượt trội hơn so với các loại nước giặt khác, đặc biệt đối với những hộ gia đình bận rộn tìm kiếm giải pháp vừa hiệu quả vừa tiện lợi.

Việc bảo quản viên giặt xả cũng cần được chú ý. Luôn giữ chúng tránh xa độ ẩm và trong một hộp đựng an toàn, xa tầm tay trẻ em và thú cưng. Hình dáng nhỏ gọn, đầy màu sắc của viên nén có thể cuốn hút trẻ nhỏ, do đó an toàn là điều quan trọng nhất!

Sử dụng viên giặt xả đã giúp tôi đơn giản hóa quy trình giặt giũ, biến công việc quen thuộc của bạn trở nên dễ dàng hơn.

Theo Homemaking