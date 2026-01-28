"Viên kim cương gia bảo" của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang báo lãi sau thuế quý 4/2025 hơn 2.100 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (HOSE: MCH) đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2025.

Trong quý 4/2025, doanh thu thuần MCH đạt 9.275 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ. Tính chung cả năm 2025, doanh thu thuần đạt 30.557 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,1% so với cùng kỳ.

Quá trình chuyển đổi hệ thống phân phối bắt đầu cho thấy hiệu quả trong quý 4/2025, với kênh truyền thống phục hồi dần và các chỉ số vận hành của Retail Supreme tiếp tục cải thiện. Các kênh mới gồm kênh hiện đại , HORECA (Nhà hàng, khách sạn, quán cà phê), thương mại điện tử và Kinh doanh quốc tế đều ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số.

Ông Trương Công Thắng, Tổng Giám đốc Masan Consumer cho biết, “Mô hình phân phối trực tiếp Retail Supreme kết hợp cùng chương trình hội viên đang tạo động lực tăng trưởng hai chữ số cho Masan Consumer trong trung hạn. Việc kết nối trực tiếp với điểm bán và người tiêu dùng giúp chúng tôi thấu hiểu thị trường sâu sắc hơn, nâng cao hiệu quả triển khai trưng bày tại cửa hàng và cải thiện rõ rệt hiệu quả bán hàng. Đà tăng tốc doanh thu trong quý 4/2025 là minh chứng cho hướng đi đúng đắn của chiến lược này. Chúng tôi tự tin hướng tới tăng trưở6ng hai chữ số trong năm 2026 và các năm tiếp theo.”

Công ty duy trì vị thế dẫn đầu tại các ngành hàng cốt lõi, đồng thời gia tăng thị phần ở nhiều ngành hàng khác. Ngành Gia vị cho thấy dấu hiệu phục hồi trong quý 4/2025, trong khi Thực phẩm tiện lợi và Sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình tiếp tục là các động lực tăng trưởng chính, ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu hai chữ số.

Lợi nhuận gộp quý 4/2025 đạt 4.208 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp 45,4%. Cả năm 2025, lợi nhuận gộp đạt 13.906 tỷ đồng, với biên lợi nhuận gộp 45,5%.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 4/2025 đạt 2.104 tỷ đồng, giảm 11,1% so với cùng kỳ, tương ứng biên lợi nhuận ròng 22,7%. Tính cả năm 2025, lợi nhuận sau thuế MCH đạt 6.764 tỷ đồng, với biên lợi nhuận ròng đạt 22,1%.

Sự suy giảm chủ yếu đến từ biên EBIT thấp hơn và thu nhập tài chính thấp hơn so với cùng kỳ, sau khi Công ty chi trả cổ tức tiền mặt ở mức cao trong năm 2024 và xuyên suốt năm 2025.

Trong năm 2025, Công ty đã chi trả cổ tức tiền mặt tạm ứng đợt 1 với giá trị 2.629 tỷ đồng, đồng thời công bố cổ tức tiền mặt tạm ứng đợt 2 ở mức 2.500 đồng/cổ phiếu, cùng với việc phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1.000:225.