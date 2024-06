Viện kiểm sát đề nghị thu thập chứng cứ liên quan ông Chiêm Quốc Thái trong vụ Sen Vàng bị kiện

Vào ngày 6/6, Toà án nhân dân quận Bình Thạnh, TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An. Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án và đã làm thủ tục uỷ quyền cho luật sư tham dự.

Trong phiên tòa này, hội đồng xét xử tập trung giải quyết tranh chấp liên quan đến nội dung được đề cập tại mục 5, Phụ lục 1 của Hợp đồng quảng bá thương hiệu, liên quan đến vấn đề Lê Hoàng Phương trở thành đại sứ thương hiệu cho Bệnh viện Nam An. Tuy nhiên, sau gần 12 tiếng tranh luận căng thẳng, phiên toà tạm dừng, đến ngày 13/6 tới sẽ mở lại.

Một diễn biến đáng quan tâm chính là đại diện Viện kiểm sát đề nghị tòa thu thập thêm chứng cứ bác sĩ Chiêm Quốc Thái - thuộc Bệnh viện Việt Mỹ để xem có hợp đồng nào liên quan giữa ông và Hoa hậu Lê Hoàng Phương hay không. Với đề nghị này của kiểm sát viên, hội đồng xét xử sẽ xem xét.

Việt kiểm sát đề nghị thu thập thêm chứng cứ liên quan đến ông Chiêm Quốc Thái và Lê Hoàng Phương trong vụ kiện giữa công ty Sen Vàng và Bệnh viện thẩm mỹ Nam An

Trong phiên toà này 6/6, chủ tọa đọc đơn xin vắng mặt của ông Chiêm Quốc Thái - người tham gia vụ án với tư cách là người làm chứng. Trong đơn, ông Chiêm Quốc Thái trình bày Bệnh viện Việt Mỹ từng tài trợ thẩm mỹ cho Lê Hoàng Phương trước khi cô dự thi và đăng quang Miss Grand Vietnam 2023. Phía ông Thái nói thỏa thuận vào tháng 7/2022 là Bệnh viện Việt Mỹ toàn quyền sử dụng hình ảnh của Lê Hoàng Phương vô thời hạn để quảng cáo.

"Sau đó, bà Lê Hoàng Phương đã thi Hoa Hậu Hòa Bình Việt Nam 2023 và đoạt giải hoa hậu. Mặc dù tôi đã có cam kết thỏa thuận được quyền sử dụng hình ảnh của Lê Hoàng Phương để quảng cáo vô thời hạn nhưng để đảm bảo quyền lợi cho Công ty Sen Vàng nên tôi đã liên lạc với bà Phạm Kim Dung (Giám đốc Công ty Sen Vàng) để đề nghị mời Hoàng Phương làm đại sứ cho Bệnh viện Việt Mỹ và được bà Dung trả lời rằng theo hợp đồng thì Hoàng Phương khi đăng quang Hoa Hậu đương nhiên sẽ trở thành Đại sứ thương hiệu của Bệnh viện Nam An", ông Chiêm Quốc Thái viết.

Do có mối quan hệ với ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2023, ông Thái cam kết Bệnh viện Việt Mỹ không sử dụng hình ảnh của Lê Hoàng Phương trong thời gian cô là đại sứ thương hiệu cho Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An. Ông Thái trình bày bài đăng của ông trên Facebook là quan điểm cá nhân, không ảnh hưởng quyền lợi đến hợp đồng giữa Công ty Sen Vàng, Lê Hoàng Phương và Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An. Trước đó, đại diện phía Hoa hậu Lê Hoàng Phương cho rằng việc cô bình luận chỉ mang tính chất cảm ơn giữa cá nhân với cá nhân, không phải là quảng cáo.

Bình luận của ông Chiêm Quốc Thái và Lê Hoàng Phương

Diễn biến trong phiên xét xử ngày 6/6 giữa công ty Sen Vàng và bệnh viện Thẩm mỹ Nam An

Trước khi đặt câu hỏi cho Bệnh viện Nam An trong phiên tòa sơ thẩm thứ hai, chủ tọa yêu cầu nguyên đơn trả lời hai câu hỏi chưa được làm rõ trong buổi xử đầu tại phiên sơ thẩm. Thứ nhất, phía Nam An chưa đưa ra được căn cứ để xác định, đòi ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2023 bồi thường 8,64 tỷ đồng (trước đó là 10 tỷ đồng). Khi nhận câu hỏi căn cứ vào đâu để đưa ra con số trên, phía Nam An nói "ước lượng". Tuy nhiên, Hội đồng xét xử không đồng ý cách trả lời của phía Bệnh viện Nam An, yêu cầu luật sư nguyên đơn đưa căn cứ cụ thể, thuyết phục.

Thứ hai, chủ tọa yêu cầu nguyên đơn đưa cơ sở pháp lý xác định trách nhiệm của bị đơn (ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2023). Do trước đó, phía Bệnh viện Nam An quyết định kiện BTC Miss Grand Vietnam 2023 do "Lê Hoàng Phương bình luận trên bài viết của bác sĩ Chiêm Quốc Thái, mà phía Bệnh viện Nam An cho là điều này "ảnh hưởng nghiêm trọng đến Bệnh viện thẩm mỹ Nam An".

Phía Bệnh viện Nam An cho rằng ban tổ chức phải chịu trách nhiệm trước hành động của Lê Hoàng Phương với lý do "ban tổ chức Miss Grand Vietnam là người giới thiệu dịch vụ, ký kết hợp đồng quảng bá thương hiệu (tạm gọi là hợp đồng số 149). Ngoài ra, phía Nam An liên tục yêu cầu đòi bồi thường 8,64 tỷ đồng vì cho rằng Ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2023 không hoàn thành 8/143 hạng mục quyền lợi nêu trong phụ lục hợp đồng.

Tuy nhiên, khi đại diện Viện Kiểm sát và chủ tọa yêu cầu nêu căn cứ để đưa ra con số 8,64 tỷ đồng, hoặc phân bổ số tiền cho từng quyền lợi thế nào, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An không giải thích được, sau đó nói là "con số trọn gói, không tách rời".

Tại phần tranh luận, luật sư của Bệnh viện Nam An cho rằng phía ban tổ chức Miss Grand Vietnam bắt buộc phải bồi thường vì "không hoàn thành quyền lợi quy định tại mục II.5, Phụ lục 1 của Hợp đồng 149 trong đó có quy định hoa hậu sau khi đăng quang trở thành đại sứ cho Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An".

Đại diện ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2023 nhận định ban tổ chức thực hiện đầy đủ toàn bộ điều khoản, phụ lục trong hợp đồng 149, đảm bảo mục đích của hợp đồng là quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An trong Cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2023.

Về quyềnlợi quy định tại mục II.5, phụ lục 1 , phía BTC Miss Grand Vietnam 2023 khẳng định họ chỉ "đảm bảo để nhà tài trợ, đơn vị đăng cai, ở đây là Bệnh viện thẩm mỹ Nam An sử dụng toàn bộ hình ảnh của Lê Hoàng Phương với tư cách "Miss Grand Vietnam". Nghĩa là, sau khi Lê Hoàng Phương đăng quang Miss Grand Vietnam 2023, ban tổ chức giới thiệu bà Lê Hoàng Phương cho Bệnh viện thẩm mỹ Nam An, cùng một số người đẹp khác.

Tranh chấp của bệnh viện Nam An và công ty Sen Vàng vẫn chưa đi đến hồi kết

Sau đó, Bệnh viện Nam An cân nhắc quyết định chọn Lê Hoàng Phương làm đại sứ thương hiệu. Đó cũng là lý do Lê Hoàng Phương đăng quang tối 27/8, nhưng Bệnh viện Nam An cân nhắc trong vòng 10 ngày, sau đó ký hợp đồng đại sứ thương hiệu. Theo đó, Lê Hoàng Phương trở thành đại sứ thương hiệu cho Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An.

Về việc Bệnh viện Nam An cho rằng hợp đồng kết giao kết giữa Lê Hoàng Phương và Bệnh viện Nam An là "cánh tay nối dài" trong hợp đồng số 143, phía Ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2023 phủ nhận. "Nếu gọi là một phần của quyền lợi được quy định tại mục II.5 Phụ lục 1 trong hợp đồng số 149, tại sao Nam An và Lê Hoàng Phương lại ký kết hợp đồng làm đại sứ thương hiệu ngày 6/9. Vì vậy, tôi cho rằng việc Nam An kiện ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2023 là không hợp lý. Sau khi ký kết hợp đồng đại sứ thương hiệu, Lê Hoàng Phương là đại sứ của Nam An,mọi quyền lợi, nghĩa vụ do Nam An và Lê Hoàng Phương thoả thuận. Ban tổ chức chỉ đóng vai trò giới thiệu Lê Hoàng Phương cho Nam An, không có quyền can thiệp phát ngôn, ép buộc bà Lê Hoàng Phương làm theo ý ban tổ chức. Việc Lê Hoàng Phương không đảm bảo được vai trò đại sứ là do thỏa thuận từ Bệnh viện Nam An và Lê Hoàng Phương", luật sư của bị đơn nêu.

Sau phần trình bày, Hội đồng xét xử tiếp tục có phần xét hỏi. Phía nguyên đơn không đưa ra được câu trả lời, nhất là khi Hội đồng xét xử muốn biết ban tổ chức Miss Grand Vietnam có cản trở Lê Hoàng Phương hay Nam An thực hiện công việc đại sứ hay không.

Ở cuối buổi thứ hai phiên tòa sở thẩm vụ tranh chấp hợp đồng quảng bá giữa Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An và Công ty Cổ phần Quảng cáo Sen Vàng, chủ tọa gợi ý hòa giải. Phía Nam An sau đó xin ngừng phiên tòa, mong muốn được hòa giải.

Trong khi đó, quan điểm của bị đơn là họ bức xúc vì đơn kiện của Bệnh viện Nam An gây ảnh hưởng đến danh dự, việc kinh doanh của ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2023. Đây là lần thứ hai Nam An xin tạm ngừng phiên toà nhưng không đưa ra được hình thức hòa giải thỏa đáng. Luật sư phía bị đơn mong Hội đồng xét xử xem xét vụ việc, có thể nguyên đơn xin hòa giải để kéo dài thời gian.

Nguyên nhân xảy ra tranh chấp giữa công ty Sen Vàng và bệnh viện Thẩm mỹ Nam An

Ngày 17/3/2023, Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam và Bệnh viện Nam An ký kết Hợp đồng quảng bá thương hiệu số 149/2023/HĐQBTH/SV-2023 (sau đây gọi tắt là "Hợp đồng số 149") nhằm mục đích hợp tác để cung cấp và quảng bá thương hiệu, hình ảnh, dịch vụ thẩm mỹ và làm da cho Bệnh viện Nam An trong Cuộc thi Hoa hậu Hoà Bình Việt Nam - Miss Grand Vietnam 2023 với tư cách Bệnh viện Nam An là đơn vị đăng cai.

Trong quá trình tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Hoà Bình Việt Nam 2023 - Miss Grand Vietnam 2023 và thực hiện Hợp đồng 149, BTC đã nghiêm túc thực hiện đầy đủ, tuân thủ quyền và nghĩa vụ đối với Bệnh viện Nam An như: Sử dụng hình ảnh, tư liệu, Logo, tên và thông tin do Bệnh viện Nam An cung cấp để Bệnh viện Nam An sử dụng cho mục đích PR/Marketing thương hiệu/sản phẩm/dịch vụ của Bệnh viện Nam An trên các nền tảng/phương tiện truyền thông trong thời gian tổ chức cuộc thi và gửi bài quảng cáo/PR cho Bệnh viện Nam An duyệt trước khi phát hành… BTC luôn tôn trọng, lắng nghe và ghi nhận ý kiến của Bệnh viện Nam An như một khách hàng, đối tác chiến lược của mình, trong mọi trường hợp BTC mong muốn hai bên cùng thỏa thuận, thương lượng để giải quyết vướng mắc (nếu có).

Vào đêm 27/8/2023, Lê Hoàng Phương đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoà Bình Việt Nam 2023 - Miss Grand Vietnam 2023. Ngay sau khi đăng quang, BTC – là công ty đại diện theo ủy quyền của Hoa hậu Lê Hoàng Phương thực hiện ký kết, đàm phán đối với các hợp đồng quảng cáo, quảng bá thương hiệu và các hoạt động khác phù hợp với quy định pháp luật.

Vào tối ngày 7/11/ 2023, trên facebook cá nhân của Bác sĩ Chiêm Quốc Thái đăng tải bài viết về quan điểm cá nhân của bác về việc hãy xem phẫu thuật thẩm mỹ như một món quà của y học giúp góp một phần quan trọng để đại diện Việt Nam đạt thứ hạng cao trong cuộc thi sắc đẹp thế giới, mong rằng mọi người sẽ dần bớt đi định kiến về việc các Hoa hậu phẫu thuật thẩm mỹ, kèm bài viết là hình ảnh có mặt Lê Hoàng Phương. Theo xác nhận của bác sĩ Thái thì hình ảnh này chụp ngày 29/07/2022 trước thời điểm Lê Hoàng Phương tham gia Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Miss Grand Vietnam 2023 và trước thời điểm BTC chưa phải là Công ty đại diện theo ủy quyền của Hoa hậu Lê Hoàng Phương. Dưới bài đăng này, Lê Hoàng Phương đã bình luận: "Dạ em cảm ơn bác sĩ đã giúp em có vẻ đẹp hoàn mỹ thêm phần tự tin hơn ạ".

Việc đăng bài xuất phát từ cá nhân bác sĩ Chiêm Quốc Thái, không liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng số 149 cũng như không liên quan đến BTC. Nhưng trên tinh thần cầu thị, BTC đã giải quyết vụ việc theo tôn chỉ luôn tôn trọng và đặt quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu nên ngay khi phát sinh sự việc, BTC đã nỗ lực tìm cách giải quyết, ngay lập tức yêu cầu bên thứ 3 nhanh chóng tháo gỡ bài đăng và bình luận trên mạng xã hội. Đồng thời mời đối tác là Bệnh viện Nam An phối hợp giải quyết.

Nhưng ngược lại với nỗ lực giải quyết của BTC thì Bệnh viện Nam An lại đẩy sự việc nêu trên lên các nền tảng mạng xã hội và cho rằng BTC vi phạm Hợp đồng số 149 nên huỷ bỏ Hợp đồng 149, ngừng hợp tác với Hoa hậu Lê Hoàng Phương mà không đưa ra được bất kỳ tài liệu, chứng cứ nào để chứng minh hành vi pháp lý đơn phương này của Bệnh viện Nam An là có cơ sở.

Ngày 28/11/2023, Bệnh viện Nam An nộp đơn khởi kiện BTC đến Toà án nhân dân quận Bình Thạnh, TP.HCM yêu cầu: Huỷ bỏ Hợp đồng số 149 và sau đó là chấm dứt thực hiện Hợp đồng 149, đòi số tiền phạt vi phạm cũng như là tiền bồi thường thiệt hại. Bệnh viện Nam An buộc BTC hoàn trả số tiền 10 tỷ đã thanh toán, sau đó Bệnh viện Nam An thay đổi yêu cầu khởi kiện thành chấm dứt thực hiện Hợp đồng giữa Nam An và BTC, yêu cầu bồi thường số tiền 8 tỷ đồng, phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường tổn thất về tinh thần cho Bệnh viện Nam An.

Ngày 25/4/2024, Toà án nhân dân quận Bình Thạnh đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai lần 1 để giải quyết vụ án tranh chấp kinh doanh thương mại giữa Ban tổ chức Cuộc thi Miss Grand Việt Nam và Bệnh viện Nam An nhưng Bệnh viện Nam An vắng mặt, có đơn xin hoãn phiên toà.



Miss Grand Vietnam 2024 sẽ diễn ra vào tháng 7-8/2024, đồng nghĩa với Hoa hậu Lê Hoàng Phương sắp kết thúc nhiệm kỳ nhưng sự việc này vẫn chưa được giải quyết êm đẹp

