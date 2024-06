Nam NSƯT U60 không cưới vợ sinh con, được nhiều sao Vbiz nể trọng vẫn giản dị, một lòng hướng Phật

Người nghệ sĩ hết lòng vì nghề, được nhiều đồng nghiệp nể trọng

NSƯT Hữu Châu là ngôi sao gạo cội của làng nghệ thuật Việt. Trong sự nghiệp của mình, ông đã góp mặt trong vô số vở cải lương và nhiều bộ phim ăn khách như Cô gái xấu xí, Cá Rô, em yêu anh!, Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cua lại vợ bầu, Chị trợ lý của anh...

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống lâu đời về nghệ thuật, Hữu Châu gắn bó với nghiệp diễn từ khi còn là một cậu bé. Vì có ông bà nội là chủ gánh hát Thanh Minh lớn bậc nhất Sài Gòn, bố là nghệ sĩ Hữu Thìn, mẹ là nghệ sĩ Thanh Lệ, cô ruột là cố nghệ sĩ Thanh Nga, chú là danh hài Bảo Quốc, nên thuở nhỏ, nam nghệ sĩ có cuộc sống sung túc, được ăn ngon, mặc đẹp, ở biệt thự, một bước xuống xe, hai bước lên xe.

NSƯT Hữu Châu

Nhưng biến cố ập đến khiến gia đình Hữu Châu ngày càng suy sụp. Từ công tử con nhà giàu, ông phải sống trong cảnh nghèo khó, ở nhà lá, ngày chỉ đủ ăn một bữa. Dù vậy, vì đam mê nghệ thuật cháy bỏng, ông vẫn quyết tâm theo đuổi nghề đến cùng.

Sau vai diễn đầu tiên trong vở kịch Hoàng tử và con gái lão chăn cừu, Hữu Châu tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều vai như Nguyễn Trãi trong Bí mật vườn Lệ Chi , Nguyễn Lê Quốc công trong Vua thánh triều Lê , Võ Công trong Tiên Nga , Lỗ Quý trong Lôi vũ...

Nam nghệ sĩ còn được yêu mến khi đóng hài kịch dành cho trẻ em, trong đó tiêu biểu là chuỗi chương trình Ngày xửa ngày xưa. Sau này, Hữu Châu lấn sân sang phim ảnh và cũng nhận được nhiều tình cảm của khán giả.

Bên cạnh công việc diễn xuất, NSƯT Hữu Châu còn gắn bó với công tác giảng dạy, đào tạo sinh viên tại các sân khấu và ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Đến nay, ông đã chở biết bao chuyến đò, dìu dắt những diễn viên trẻ trên bước đi trên con đường nghệ thuật.

Nghệ sĩ Hữu Châu hiện vẫn miệt mài với nghề, dìu dắt lớp trẻ bước đi trên con đường nghệ thuật

Hiện tại, ở tuổi 58 - độ tuổi mà nhiều người sẵn sàng lui về vui thú điền viên, nghệ sĩ Hữu Châu vẫn miệt mài thử thách bản thân mình với những vai diễn, những câu chuyện mới và hết lòng truyền lửa cho học trò.

Sự tận tâm với nghề cùng tính cách giản dị của ông được nhiều đồng nghiệp trong showbiz và khán giả ngưỡng mộ, nể trọng.

Tuy vậy, khi nói về nghiệp diễn của mình, NSƯT Hữu Châu chỉ khiêm tốn chia sẻ với Thanh niên: "Tôi không thích đao to búa lớn, tôi chỉ xin nói về nghề của mình là "giống như bao ngành nghề khác". Người ta làm công nhân, bác sĩ, kỹ sư, nông dân, thợ may..., người ta cũng đóng góp rất nhiều cho xã hội. Tôi làm nghệ sĩ, tôi đóng góp cách khác, đơn giản vậy thôi. Chỉ may mắn là nghệ sĩ được nhiều người biết, đi đâu cũng được ưu tiên, sướng quá rồi còn gì".

Tuổi U60 không kết hôn, sống giản dị, một lòng hướng Phật

Cả cuộc đời cống hiến cho nghệ thuật, NSƯT Hữu Châu coi những đoàn phim, đoàn kịch như gia đình mình, coi từng nhân vật, từng vai diễn dù lớn dù nhỏ đều như những đứa con tinh thần chính tay mình đắp nặn nên.

Từ lâu, ông đã không còn nghĩ đến việc lập gia đình, mà sống đời độc thân. Mặc dù vậy, nam nghệ sĩ không hề cảm thấy cô đơn. Ở tuổi xế chiều, niềm hạnh phúc của Hữu Châu là được an vui bên học trò, đồng nghiệp. Khi không bận diễn kịch, đóng phim, ông thường lui tới quán cà phê quen thuộc để đọc kịch bản, gặp gỡ bạn bè.

NSƯT Hữu Châu không lập gia đình, mà dành phần lớn thời gian cho nghệ thuật

Ngoài ra, NSƯT Hữu Châu còn một lòng hướng Phật. Ông tâm sự rằng, việc tụng kinh, đọc sách Phật học đã giúp ông thấy tâm hồn mình thanh thản và yên bình hơn. Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ về Phật pháp cùng những chiêm nghiệm ý nghĩa về cuộc sống.

"Tôi học Phật và điều mà tôi thấm thía nhất từ triết lý của nhà Phật, đó là nhân - quả. Tôi rất tâm đắc lời dạy: “Bồ-tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả”. Do vậy, để đừng gieo nhân xấu, nơi nào ồn ào, thị phi, tôi thường tránh để bớt lời; người nào khi tiếp cận họ dễ khiến mình nổi sân, tôi xích ra một chút, thấy điều phải thì làm, điều không đúng thì thôi…", ông nói với báo Giác Ngộ.

Nam nghệ sĩ cũng một lòng hướng Phật, thích cuộc sống bình yên, an tĩnh

Bước vào tuổi U60, NSƯT Hữu Châu mong mình có sức khỏe để tiếp tục làm nghề. Càng lớn tuổi, ông càng nhủ lòng phải sống hòa đồng hơn, để em cháu thương mến. Ngoài ra, nam nghệ sĩ cũng thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện, đóng góp không nhỏ cho cộng đồng.