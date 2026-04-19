Viện dưỡng lão được ví như lớp học bán trú: Ngay trong nội thành Hà Nội, dịch vụ như ở Nhật Bản

Giữa nhịp sống đô thị ngày một gấp gáp, điều nhiều gia đình lo cho cha mẹ, ông bà không chỉ là có người chăm nom, mà còn là làm sao để tuổi già bớt quẩn quanh, bớt cô đơn. Vì thế, khi mô hình viện dưỡng lão được ví như một “lớp học bán trú” xuất hiện, không ít người đã chú ý.

“Lớp học đặc biệt” cho người cao tuổi

Trong bài viết đăng vào tháng 9 năm ngoái, Báo Điện tử Chính phủ gọi đây là một “lớp học đặc biệt”, nơi người cao tuổi được con cháu đưa đón mỗi ngày để sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe, giao lưu rồi chiều tối lại trở về nhà. Bài báo cho rằng cách làm này đang mở ra một lựa chọn mới cho nhiều gia đình thành thị: thay vì để người lớn tuổi lặng lẽ ở nhà cả ngày, họ có thêm một không gian để kết nối, sẻ chia và giữ nhịp sống vui vẻ hơn.

Đây là Phương Đông Asahi ở Hà Nội. Trên website chính thức, đơn vị này giới thiệu đang triển khai các gói trải nghiệm, bán trú và nội trú; trong đó gói bán trú được thiết kế theo hướng đưa đón trong ngày, phù hợp với những gia đình muốn người thân được chăm sóc ban ngày nhưng vẫn trở về sum vầy với con cháu vào buổi tối. Website cũng cho biết cơ sở chính thức đi vào hoạt động từ tháng 11/2024, đặt tại số 9 Phố Viên, phường Đông Ngạc.

Cơ sở này nhấn mạnh lợi thế nằm trong khuôn viên Tổ hợp Y tế Phương Đông, có nhiều gói dịch vụ cho người cao tuổi, cùng hệ tiện ích như bể bơi bốn mùa, phòng phục hồi chức năng, spa, massage, khu tắm Onsen và xông hơi Jjim Jil Bang. Đơn vị cũng giới thiệu văn hóa phục vụ theo phong cách Nhật Bản, với mục tiêu kết hợp chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng ngay giữa nội đô.

Cũng theo báo Dân Trí, mô hình bán trú tại đây không chỉ đơn thuần là lưu trú ban ngày, mà hướng tới việc giúp người cao tuổi có thêm kết nối xã hội, vận động nhiều hơn và giảm cảm giác cô quạnh khi con cháu đi làm. Nếp sinh hoạt mới của các gia đình sau khi đăng ký gói bán trú được mô tả như sau: ban ngày cha mẹ tới trung tâm, tối trở về với nhiều câu chuyện để chia sẻ, khiến không khí gia đình cũng thay đổi theo hướng rộn ràng hơn.

Trong khi đó, Báo Thanh tra cũng từng cho biết Phương Đông Asahi được giới thiệu với mức đầu tư gần 800 tỷ đồng, quy mô 7 tầng nổi, 2 tầng hầm, hướng tới phục vụ khoảng 400 người cao tuổi. Bài viết này cũng nhắc đến việc dự án được thiết kế và vận hành với sự tham gia của các đối tác Nhật Bản, qua đó góp phần lý giải vì sao cơ sở này thường được gắn với hình ảnh một mô hình dưỡng lão mang cảm hứng Nhật.

Nhiều nước châu Á cũng đang có cơ sở dưỡng lão theo hướng này

Thực tế, cách chăm sóc người cao tuổi theo kiểu “ban ngày đến trung tâm, chiều về nhà” không phải là chuyện riêng của Hà Nội. Tại Singapore, NTUC Health cho biết chương trình Senior Day Care của họ tập trung vào các hoạt động vận động hằng ngày, sinh hoạt giải trí, hỗ trợ dinh dưỡng và những nhu cầu điều dưỡng cơ bản. Hệ thống này còn có dịch vụ đưa đón ở một số khu vực, qua đó giúp người chăm sóc trong gia đình giảm áp lực đáng kể.

Ở Malaysia, Sunway Sanctuary phát triển theo hướng kết hợp giữa lưu trú dành cho người cao tuổi với chăm sóc sức khỏe và phục hồi sau điều trị. Trên website chính thức, đơn vị này giới thiệu các gói dành cho khách khám sức khỏe, chăm sóc sau xuất viện, hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày và phục hồi sau chấn thương chỉnh hình. Còn tại Trung Quốc, Taikang Healthcare công khai định vị hệ thống của mình xoay quanh bốn trụ cột gồm y tế, senior living, phục hồi chức năng và chăm sóc cuối đời.

Nhìn rộng hơn, sự xuất hiện của những “lớp học bán trú” cho người cao tuổi cho thấy một nhu cầu rất thật đang dần hiện rõ: tuổi già hôm nay không chỉ cần được chăm sóc, mà còn cần được sống vui, sống khỏe và giữ cảm giác mình vẫn thuộc về nhịp sinh hoạt của gia đình.



