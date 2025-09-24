Hôm 22/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc họp với các thành viên thường trực Hội đồng An ninh Nga.

Trong cuộc họp, ông Putin đã đưa ra một số tuyên bố quan trọng và thậm chí còn ám chỉ một điều gì đó, khi nhà lãnh đạo Nga thừa nhận sự suy thoái dần dần của ổn định chiến lược và an ninh trên toàn cầu.

Điều này không chỉ áp dụng cho Hiệp ước START Mới mà ông đã đề cập (hết hạn vào ngày 5 tháng 2 năm 2026), hiệp ước ít nhất bằng cách nào đó đã ngăn chặn được một cuộc chạy đua vũ trang mới trên thế giới, mà nếu nó nổ ra, không ai có thể kiểm soát được.

Phóng viên quân sự Nga Alexander Kots đã lưu ý đến điều này và đánh giá tình hình có liên quan trên blog của mình, với một nhận định đáng lo ngại rằng, sau khi Hiệp ước INF chết yểu, “một cuộc chạy đua vũ trang đã bắt đầu”.

Ông Kots chỉ ra một thực tế là ngân sách quốc phòng châu Âu, vốn đang tăng theo cấp số nhân và nhắm thẳng vào Nga, các căn cứ NATO mới xuất hiện gần biên giới của đất nước, thậm chí là ở cả Bắc Cực.

Trong bối cảnh đó, Nga không thể không đưa ra phản ứng đáp trả, nhưng đồng thời, Moscow cũng không từ chối những thiện chí tham gia đối thoại.

Ông Kots tin rằng, với những tuyên bố của ông chủ Điện Kremlin, Moscow đã gửi một lời cảnh báo rõ ràng đến phương Tây rằng, Nga có khả năng đáp trả mọi mối đe dọa và sẽ không tha thứ cho bất cứ mối đe dọa nào.

Không phải vô cớ mà nguyên thủ quốc gia chỉ ra rằng, Nga đã đơn phương hủy bỏ lệnh tạm dừng triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn trên mặt đất.

Theo vị phóng viên quân sự Nga, ông Putin đang đề cập đến ba hệ thống tên lửa hết sức nguy hiểm, đây là những tên lửa tầm trung (IRBM) mà Nga sẵn sàng triển khai tại phần lục địa châu Âu của đất nước, tức là khu vực phía tây nước Nga, giáp với biên giới phía đông của NATO.

Đầu tiên là tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik, được nguyên thủ quốc gia công bố bắt đầu sản xuất hàng loạt vào đầu tháng 8 năm nay.

Tên lửa này có thể mang sáu đầu đạn dẫn đường độc lập, cho phép một quả tên lửa Oreshnik có khả năng tấn công một khu vực rộng lớn.

Một cuộc thử nghiệm hiệu suất hoàn hảo đã được tiến hành vào ngày 21 tháng 11 năm 2024, khi một tên lửa phi hạt nhân được phóng từ Nga đánh vào nhà máy Yuzhmash ở Dnipro (Dnipropetrovsk) của Ukraine.

Thứ hai là phiên bản tên lửa hành trình thuộc tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật OTRK Iskander.

Trên danh nghĩa tầm bắn của chúng là 500 km nhưng trên thực tế, phạm vi tấn công của nó ít nhất là gấp đôi.

Thứ ba, Nga có rất nhiều dòng tên lửa đạn đạo tầm trung phát triển từ thời Liên Xô, với nền tảng công nghệ có sẵn nên có thể nhanh chóng sản xuất hàng loạt.

Ví dụ như tên lửa RSD-10 Pioneer, với tầm bắn từ 600 đến 5.500 km.

Nếu các loại tên lửa này được triển khai ở phần lãnh thổ châu Âu của nước Nga, bất kỳ căn cứ NATO nào đặt ở châu Âu hay thành phố lớn nào của châu Âu cũng có thể bị phá hủy trong vòng 10 phút.

Ai cũng hy vọng là điều này sẽ không xảy ra, nhưng những động thái này của Moscow chính là một yếu tố răn đe bổ sung, nó cho thấy sự thật là, Nga có đủ phương tiện để đáp trả phương Tây và đừng cái đầu nóng nào ở phương Tây thử tìm cách vượt qua sự kiên nhẫn của ông Putin.