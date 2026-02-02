Việc nhiều người quên trong cuối tháng Chạp nhưng ảnh hưởng tới năm mới: Không phải dọn nhà, lau bàn thờ

Trong những ngày cuối năm, nhiều gia đình mải miết dọn dẹp nhà cửa, lau bàn thờ, sắm sửa Tết mà vô tình bỏ qua một việc quan trọng không kém. Theo một số quan niệm dân gian, nếu quên làm việc này, gia đình, gia chủ có thể bước sang năm mới không được thảnh thơi, an lòng về vấn đề tài lộc, tiền bạc.

Theo các tài liệu phong tục và đời sống từ Trung Quốc, đây là việc không chỉ liên quan đến tiền, mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới tâm thế và vận khí khi bước sang năm mới. Đang được nhắc tới chính là việc: sắp xếp và giải quyết các khoản nợ, công nợ tiền bạc.

Ảnh minh họa

Vì sao cuối năm nên trả hết nợ?

Theo phân tích của chuyên trang văn hóa thuộc Sohu Culture, trong quan niệm Á Đông, cuối năm là thời điểm khép lại trọn vẹn những việc của năm cũ. Tiền bạc không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gắn với sự hanh thông trong cuộc sống. Khi các khoản nợ chưa được xử lý rõ ràng, người ta tin rằng dòng chảy này bị gián đoạn, khiến năm mới khó bắt đầu một cách nhẹ nhõm.

Các bài viết của Sohu cho biết, từ xã hội nông nghiệp xưa, người dân đã có thói quen chốt sổ cuối năm. Sau mỗi vụ mùa, họ thanh toán các khoản vay mượn, tiền mua bán, tiền công còn tồn đọng để bước sang chu kỳ mới trong trạng thái "không vướng bận". Việc để nợ kéo dài sang năm sau không chỉ bị coi là thiếu chỉn chu trong làm ăn, mà còn ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và gia đình trong cộng đồng.

Những ghi chép trên Sohu cũng cho thấy, cuối năm được xem là mốc kết thúc, nơi mọi việc dang dở cần được thu xếp gọn gàng. Vì thế, trả nợ và thanh toán công nợ được đặt ngang hàng với các việc quen thuộc như tổng vệ sinh nhà cửa hay chuẩn bị lễ Tết.

Ảnh minh họa

Không trả hết nợ lớn trước Tết thì nên làm gì?

Trong đời sống hiện đại, việc còn các khoản nợ lớn trước Tết là điều không hiếm gặp. Tuy nhiên, theo các bài viết trên People Daily, phong tục này ngày nay được nhìn nhận linh hoạt hơn. Điều quan trọng không nằm ở việc có còn nợ hay không, mà ở thái độ và cách ứng xử với khoản nợ đó.

People's Daily cho biết, nếu chưa thể thanh toán toàn bộ, người vay nên chủ động trao đổi với chủ nợ trước khi sang năm mới, nói rõ tình hình tài chính và thể hiện thiện chí giải quyết. Việc im lặng hoặc né tránh vào thời điểm giáp Tết mới là điều bị xem là không nên, bởi dễ gây mâu thuẫn và mất lòng tin.

Các bài viết đời sống trên The Paper cũng ghi nhận, nhiều người chọn cách trả trước một phần nợ vào cuối năm, coi đó như bước khởi đầu tích cực cho năm mới. Song song với đó là việc thống nhất kế hoạch trả nợ rõ ràng cho năm sau, chia nhỏ khoản tiền và hẹn mốc thời gian cụ thể. Cách làm này giúp cả hai bên tránh áp lực tâm lý và giữ được sự minh bạch trong quan hệ tiền bạc.

Ảnh minh họa

Ở chiều ngược lại, trong quan niệm truyền thống, chủ nợ cũng thường hạn chế thúc ép gay gắt vào những ngày cận Tết. Theo các phân tích của Sohu, việc giữ hòa khí cuối năm được coi là yếu tố quan trọng để cả hai bên cùng bước sang năm mới thuận lợi hơn.

Tóm lại, ý nghĩa sâu xa của việc sắp xếp nợ nần trước Tết không nằm ở con số cụ thể, mà ở cảm giác khép lại những vướng mắc cũ. Khi mọi khoản vay mượn được nói rõ, có kế hoạch xử lý, người trong cuộc sẽ bước sang năm mới với tâm thế chủ động và nhẹ lòng hơn.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm



