Việc làm lặng lẽ của Hoài Linh suốt nhiều năm

Những ngày cuối năm, nghệ sĩ Hoài Linh cùng người thân về thăm mộ tổ tiên lại khiến nhiều khán giả xúc động. Trong bức ảnh gia đình được Dương Triệu Vũ - em trai Hoài Linh chia sẻ, nam danh hài giản dị bên mẹ và các em, đứng trước khu mộ khang trang, trang nghiêm.

Hình ảnh ngày 28 Tết Hoài Linh dẫn gia đình thăm bố và ông bà

Theo em trai Hoài Linh, nhiều năm qua, Hoài Linh vẫn âm thầm làm một việc cho gia đình, tổ tiên. Dương Triệu Vũ xúc động viết: “28 Tết, anh Hoài Linh dẫn mẹ về thăm bố và ông bà. Bao nhiêu năm nay, một mình anh lặng lẽ chăm lo hương khói ông bà, tổ tiên, gìn giữ nếp nhà, để các em yên tâm lo công việc, cuộc sống.” Lời chia sẻ ngắn gọn nhưng đủ để người hâm mộ hiểu thêm về một khía cạnh khác của nam nghệ sĩ vốn kín tiếng trong đời tư.

Hoài Linh vốn là người rất coi trọng truyền thống gia đình. Từ khi cha qua đời, anh thường xuyên về quê hoặc đến nơi an nghỉ của tổ tiên để chăm sóc mồ mả, dọn dẹp, thắp hương vào các dịp giỗ chạp, lễ Tết. Với anh, việc thờ cúng không chỉ là bổn phận mà còn là cách giữ gìn đạo hiếu và nền nếp gia đình.

Sau khi bố mất, Hoài Linh sống cùng mẹ, chăm lo chu đáo cho bà từng ly từng tý, anh thường đưa gia đình đi thăm mộ, cúng giỗ bố và tổ tiên

Trong nhiều cuộc trò chuyện hiếm hoi với báo chí, Hoài Linh từng chia sẻ anh được cha mẹ dạy phải nhớ về cội nguồn. Dù bận rộn biểu diễn, anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian về thăm mộ, sửa sang nơi thờ tự, để các em yên tâm làm việc xa nhà.