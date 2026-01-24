Việc đầu tiên U23 Việt Nam làm khi về nước: Đình Bắc muốn ngủ, Thái Sơn ăn phở còn Văn Khang mới bất ngờ

Trở về từ Saudi Arabia sau VCK U23 châu Á, các cầu thủ U23 Việt Nam không giấu nổi sự "thèm luồng" những món ăn quen thuộc tại quê nhà. Khi được hỏi sẽ làm gì đầu tiên khi về Việt Nam Đình Bắc và cầu thủ Việt kiều Viktor Lê đã chia sẻ rằng điều đầu tiên họ muốn làm không phải là đi ngủ, sau đó là phải "đá" ngay một bát phở nóng hổi cho bõ cơn thèm sau những ngày dài ăn đồ đồ Trung Đông.

Cùng chung nỗi lòng, tiền vệ Thái Sơn hào hứng cho biết: "Ngay khi về nhà, việc đầu tiên của em sẽ là ngồi bên gia đình và ăn một bữa lẩu thật ngon". Trong khi đó, đội trưởng Khuất Văn Khang thì trả lời khiến tất cả bất ngờ. Việc đầu tiên của Khang sẽ là "nhập cảnh". Đúng chuẩn đội trưởng nên lúc nào Khuất Văn Khang cũng nghiêm túc như vậy. Tiền vệ này cũng tiết lộ sẽ chỉ có đúng 2 ngày nghỉ ngơi quý giá bên người thân trước khi phải hội quân trở lại cùng CLB Thể Công Viettel để chinh chiến tại V.League.

Thái Sơn thèm phở

Văn Khang việc đầu tiên là nhập cảnh

Đình Bắc muốn đi ngủ

Theo lịch trình U23 Việt Nam được chia làm hai nhóm để di chuyển về nước:

Nhóm 1: Gồm Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú, HLV trưởng Kim Sang Sik cùng đại đa số các cầu thủ chủ lực sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 19h45 tối nay (24/1).

Nhóm thứ 2 có 8 thành viên trong BHL và 6 cầu thủ gồm Trung Kiên, Đình Hải, Văn Bình, Phi Hoàng, Quốc Cường, Văn Hà. Nhóm sẽ di chuyển vào lúc 16h35 chiều ngày 24/11 và về đến sân bay quốc tế Nội Bài lúc 6h55 ngày 25/1.

Hiểu Minh sẽ được đưa vào viện chuẩn bị cho ca phẫu thuật

Ảnh: Target man