VIDEO: Xôn xao clip thầy giáo tới nhà tát tới tấp vào mặt học sinh

Tuấn Minh |

Cơ quan chức năng ở Thanh Hóa đang xác minh đoạn clip lan truyền trên mạng được cho là ghi lại cảnh thầy giáo tới nhà tát tới tấp vào mặt học sinh.

Ngày 13-8, tin từ UBND xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã nắm được thông tin đoạn video clip chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh tượng 1 người đàn ông đi xe máy tới nhà 1 người dân rồi tát tới tấp vào mặt 1 thiếu niên.

Video clip được cho là thầy giáo tới tận nhà tát tới tấp vào mặt một học sinh cấp 2

Theo thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, sự việc xảy ra tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc cũ (nay là xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa). Người đàn ông trong clip là một thầy giáo hiện đang công tác tại trường THPT Vĩnh Lộc, còn nam sinh bị đánh đang học tại trường THCS Vĩnh Lộc.

Qua đoạn clip cho thấy sự việc xảy ra vào lúc 9 giờ 33 phút ngày 8-8-2025. Thời điểm trên, người đàn ông điều khiển xe máy đến một nhà dân, sau đó có hành động dùng tay tát tới tấp vào mặt một nam sinh.

VIDEO: Xôn xao clip thầy giáo tới nhà tát tới tấp vào mặt học sinh- Ảnh 1.

Hình ảnh thầy giáo tát học sinh gây bất bình dư luận

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do học sinh có lời nói không hay về thầy giáo, khiến thầy bức xúc tìm đến nhà và có hành động như trong đoạn video clip.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết đã nắm được sự việc và đang yêu cầu trường THPT Vĩnh Lộc báo cáo.

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại