VIDEO: Xe tải nghi mất phanh, tài xế đánh lái tránh nhiều phương tiện trước khi tông vào vách núi

Như Quỳnh |

Xe tải đổ đèo nghi mất phanh, tài xế đánh lái tránh nhiều phương tiện trước khi xe tông vào vách núi rồi lật ra đường.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 12 giờ 30 phút ngày 1-2, trên quốc lộ 6 đoạn cột cờ xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ. Vào thời gian trên, xe tải BKS 29H-234.xx lưu thông trên quốc lộ 6 hướng Hà Nội - Sơn La, khi đến khu vực đèo Đá Trắng thì nghi xe mất phanh lao xuống dốc với tốc độ nhanh.

Video ghi lại vụ tại nạn giao thông tại đèo Đá Trắng trưa ngày 1-2. Nguồn: MXH

Lúc này, tài xế đánh lái để tránh xe tải đi cùng chiều nhưng lại gặp một xe máy đi chiều ngược lại. May mắn xe máy kịp đánh lái để tránh xe tải.

Sau đó, chiếc xe tải đánh lái lại sang chiều đường của mình để tránh lao xuống vực thì va chạm với xe tải BKS 26A-304.xx chạy cùng chiều, đẩy chiếc xe này xuống rãnh, va vào taluy dương.

Chưa dừng lại, xe tải tiếp tục lao nhanh về phía trước, tài xế đánh lái tránh xé ô tô con đi chiều ngược lại trước khi tông mạnh vào hộ lan taluy âm rồi lao sang đường đối diện tông vào vách núi, lật ngang. Theo thông tin ban đầu vụ tai nạn khiến 1 người bị thương nặng, 2 xe tải bị hư hỏng.

VIDEO: Xe tải đổ đèo nghi mất phanh, tài xế đánh lái tránh nhiều phương tiện trước khi đâm vào vách núi - Ảnh 1.

Xe tải nghi mất phanh đâm vào vách núi tại đèo Đá Trắng. Ảnh: P. Thọ

Được biết, đèo Đá Trắng nằm trên quốc lộ 6, có nhiều khúc cua gấp, độ dốc lớn, hai bên là vách núi cao và vực sâu. Tại cung đường nguy hiểm này từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

