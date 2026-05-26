Video trận chiến giành quyền kiểm soát trung tâm phòng thủ lớn của Ukraine

Theo thông tin từ cơ quan trên, lực lượng tham gia chiến dịch là các đơn vị thuộc Lữ đoàn súng trường cơ giới số 36 của Tập đoàn quân hợp thành cận vệ số 29 của Nga.

Dobropasovo được coi là một trung tâm phòng thủ lớn của các lực lượng Ukraine. Trong quá trình giao tranh, binh sĩ Nga từ vùng Transbaikalia đã đánh bật đối phương khỏi vị trí và giành quyền kiểm soát hơn 400 công trình.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tổn thất của quân đội Ukraine lên tới hơn 2 đại đội lính thuộc các lữ đoàn đổ bộ đường không.

Ngoài ra, lực lượng Nga đã phá hủy 7 xe chiến đấu bọc thép, 12 hệ thống robot mặt đất và 25 máy bay không người lái hạng nặng R-18. Các hoạt động tấn công của bộ binh cơ giới cùng việc kiểm soát hỏa lực được thực hiện bằng hệ thống thông tin liên lạc nội địa tiêu chuẩn.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, việc giành quyền kiểm soát Dobropasovo có ý nghĩa chiến thuật quan trọng, mở ra cơ hội cho các đơn vị tấn công tiếp tục tiến lên theo hướng Bắc.

Cũng trong ngày 25/5, quân đội Nga thông báo đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 275 binh sĩ Ukraine cùng nhiều trang thiết bị chiến đấu và xe cơ giới tại khu vực này. 4 lữ đoàn và 2 trung đoàn của Quân đội Ukraine đã bị đánh bại.