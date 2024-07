Video Tổng thống Mỹ Joe Biden tiết lộ nguyên nhân dẫn tới ‘đêm tồi tệ’ 27/6

Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden (bên trái) và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin Reuters cho biết trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với người dẫn chương trình George Stephanopoulos của kênh ABC News hôm 5/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi cuộc tranh luận trực tiếp với đối thủ Donald Trump của đảng Cộng hoà là “một màn tồi tệ” và thừa nhận “không có ai có lỗi ngoài tôi”.

Tổng thống Mỹ đương nhiệm cũng nói rằng ông vừa có “một đêm tồi tệ” và nguyên nhân là do bị cảm nặng, bị kiệt sức và chuẩn bị kém.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kéo dài 22 phút này, Tổng thống Mỹ cũng nhiều lần bác bỏ những lo ngại về tuổi tác của mình.

Ông Biden khẳng định vẫn giữ phong độ tốt, đồng thời cho biết hằng ngày vẫn điều hành đất nước cũng như xử lý các vấn đề thế giới.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn nêu trên, ông Biden đã nêu bật thành tích của mình từ khi nhậm chức, trong đó có việc mở rộng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đưa ra kế hoạch hòa bình cho Trung Đông.

Xem video Tổng thống Mỹ Joe Biden nói về "đêm tồi tệ" trong khi trả lời phỏng vấn người dẫn chương trình George Stephanopoulos của kênh ABC News hôm 5/7. Nguồn: Reuters

Đêm 27/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump đã tham gia cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên tại thành phố Atlanta thuộc bang Georgia.

Cuộc tranh luận đầu tiên trong lịch sử Mỹ giữa một Tổng thống đương nhiệm và một cựu Tổng thống kéo dài 90 phút với việc hai ứng cử viên trả lời các câu hỏi về nền kinh tế, việc phá thai, tình hình Trung Đông, vụ tấn công vào Điện Capitol ngày 6/1/2021.

Trong cuộc tranh luận này, ông Biden nói vấp và trả lời không rõ ràng, khiến một số cử tri cho rằng ông có thể không đủ sức để phục vụ một nhiệm kỳ 4 năm nữa.

Kết quả thăm dò dư luận do CNN tiến hành ngay sau khi kết thúc cuộc tranh luận cũng cho thấy phần lớn khán giả theo dõi đánh giá cựu Tổng thống Trump đã có màn thể hiện tốt hơn so với Tổng thống Biden, với tỷ lệ lần lượt là 67% và 33%.

Bên cạnh đó, 57% số người được hỏi nói họ không tin vào khả năng điều hành của Tổng thống Biden, 44% cho biết không thực sự tin tưởng vào khả năng ông Trump sẽ trở thành tổng thống.

Sau cuộc tranh luận, ông Biden liên tục lên tiếng trấn an dư luận.

Phát biểu trước đám đông người ủng hộ hôm 28/6, ông Biden nói: “Tôi biết mình không còn trẻ, nói rõ ràng như vậy. Tôi không đi lại dễ dàng như trước, tôi không nói trôi chảy như trước, tôi không tranh luận giỏi như trước. Tôi đã không ra tranh cử nữa nếu tôi không tin tưởng tuyệt đối rằng mình có thể làm được công việc này”.

Sau đó một ngày, vào hôm 29/6, ông Biden đã tham dự các cuộc gây quỹ tranh cử tại New York và New Jersey, nhằm trấn an các nhà tài trợ rằng ông vẫn có thể tái đắc cử vào tháng 11 tới.

Phát biểu trước khoảng 100 người ủng hộ ở Hamptons, ông Biden thừa nhận: "Tôi hiểu rõ những quan ngại về cuộc tranh luận... Vấn đề là tôi đã không có một buổi tối tuyệt vời, nhưng ông Trump cũng vậy". Ông Biden cam kết "sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này".

Tiếp đó, vào ngày 5/7, ông Biden đã đưa ra tuyên bố rõ ràng về việc tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ hai, đồng thời khẳng định mong muốn chiến thắng người tiền nhiệm của đảng Cộng hòa Donald Trump trong "cuộc tái đấu" vào mùa thu này.

Trong bài phát biểu tại một trường trung học cơ sở ở Wisconsin, ông Biden tuyên bố rõ: "Tôi sẽ tiếp tục tham gia cuộc đua", đồng thời nhấn mạnh đã được chọn là ứng cử viên của đảng Dân chủ tranh cử tổng thống trong các cuộc bầu cử sơ bộ cấp bang của đảng.

Vị tổng thống 81 tuổi này cũng khẳng định "sẽ không để cuộc tranh luận kéo dài 90 phút xóa đi mọi thành quả trong 3 năm rưỡi qua".