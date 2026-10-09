HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

VIDEO: Thót tim khoảnh khắc giải cứu bé trai rơi xuống khe hở sân ga tàu

Chi Chi
|

Một cảnh sát đã lập tức lao tới cùng cha mẹ của bé kéo em lên nơi an toàn.

khoảnh khắc giải cứu bé trai rơi xuống khe hở sân ga tàu - Ảnh 1.

Ngày 5/10 vừa qua, một bé trai đã vô tình ngã xuống khe hở giữa tàu và sân ga trong lúc bước lên chuyến tàu G8645 tại Ga đường sắt Đông Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc.

Anh Li Yanrong, một cảnh sát đường sắt đang tuần tra gần đó, đã lập tức lao tới cùng cha mẹ của bé kéo em lên nơi an toàn. Nhân viên y tế sau đó đã kiểm tra cho đứa trẻ và xác định em không bị thương tích nghiêm trọng. Bé đã tiếp tục hành trình cùng gia đình.

Video do nhân chứng ghi lại

Cảnh sát đường sắt nhắc nhở hành khách đi cùng trẻ em cần chú ý quan sát trẻ cẩn thận khi lên xuống tàu và luôn chú ý khoảng trống sân ga.

Nguồn: Stomp

Tháng 9 âm 2 con giáp chia tay vận xui, sự nghiệp rộng mở, tài lộc đủ đầy, 1 con giáp lại cần thận trọng
Tags

bé trai

ga đường sắt

Tứ Xuyên

Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

01:49
Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

01:59
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
Ford Everest thêm phiên bản mới, thay Wildtrak, có thể kéo rơ-moóc tới 3,5 tấn

Ford Everest thêm phiên bản mới, thay Wildtrak, có thể kéo rơ-moóc tới 3,5 tấn

02:11
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại