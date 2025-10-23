VIDEO: Tài xế xe ô tô say xỉn, đứng không vững khi đo nồng độ cồn

Ngày 22-10, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại hình ảnh một nam tài xế xe ô tô say xỉn, đứng không vững khi lực lượng chức năng yêu cầu đo nồng độ cồn. Quá trình đo nồng độ cồn lực lượng CSGT phải hỗ trợ người này vì không thể tự đứng vững. Theo hình ảnh trong video khi đo, kết quả người này có nồng độ cồn 1,270 mg/l, vượt gấp 3 lần mức cao nhất theo quy định.

Video tài xế say đứng không vững khi CSGT đo nồng độ cồn. Nguồn: MXH

Liên quan đến sự việc trên, ngày 23-10, Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết tài xế xuất hiện trong video là ông Đ.V.Đ. (SN 1989), trú tại thôn Yên Phú, xã Phú Lương, tỉnh Tuyên Quang.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 21-10, tại Km55+150 quốc lộ 2C thuộc xã Sơn Thuỷ, tỉnh Tuyên Quang, trong quá trình tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về nồng độ cồn, tổ tuần tra thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phát hiện trường hợp tài xế Đ.V.Đ. điều khiển xe ô tô BKS 22A-292.44 có biểu hiện say xỉn.

Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở, phát hiện ông Đ có nồng độ cồn 1,270 mg/l, vượt gấp 3 lần mức cao nhất theo quy định.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện đối với trường hợp vi phạm trên. Với vi phạm của mình, ông Đ sẽ bị xử phạt từ 30-40 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.

Tài xế Đ. say xỉn, đứng không vững khi đo nồng độ cồn

Theo công an tỉnh Tuyên Quang, trong 4 ngày đồng loạt triển khai quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện trên toàn tỉnh, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện, xử lý gần 300 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.