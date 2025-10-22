Một văn bản giả mạo về công tác ứng phó bão số 12 đang được lan truyền: Công an đưa ra khuyến cáo gấp

Sáng nay (22/10), một số diễn đàn chia sẻ văn bản giả mạo UBND TP Đà Nẵng liên quan tới công tác ứng phó bão số 12 khiến dư luận xôn xao. Theo nội dung văn bản, các cán bộ, công chức, viên chức nghỉ làm việc từ 12h trưa ngày 22/10, đồng thời dừng hoạt động các chợ từ chiều cùng ngày để ứng phó với bão số 12 (cơn bão Fengshen).

Thông tin trên PLO, Công an TP Đà Nẵng khẳng định đây là văn bản giả, sai sự thật được tạo dựng và phát tán với mục đích gây nhiễu loạn thông tin, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền thành phố. Công an TP Đà Nẵng đang khẩn trương xác minh, làm rõ nguồn gốc phát tán văn bản giả mạo, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác, không chia sẻ, bình luận hoặc phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Đồng thời, công an đề nghị người dân chủ động theo dõi thông tin từ các nguồn chính thống để nắm bắt chính xác diễn biến, chỉ đạo về công tác ứng phó với bão.

Văn bản giả mạo liên quan công tác ứng phó bão số 12.

Theo tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 22/10, vị trí tâm bão số 12 (bão FENGSHEN) ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Tp. Đà Nẵng khoảng 260km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 5-10km/h.

Đến 22 giờ tối nay, ngày 22/10, bão số 12 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 10- 15km/h cách Tp. Đà Nẵng khoảng 120km về phía Đông Đông Bắc và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn); đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng.