Video Strela-10M bắn rụng drone Batyar trên bầu trời Zaporozhye

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video về hoạt động chiến đấu của hệ thống tên lửa phòng không Strela-10M từ Trung đoàn Xe tăng Độc lập số 5 của Sư đoàn Hỗn hợp 36 thuộc Nhóm quân Vostok.

Trong video, binh sĩ Nga đã phá hủy drone Ukraine mới nhất Batyar trên bầu trời khu vực Zaporozhye.

Theo Bộ Quốc phòng, sau khi nhận tín hiệu từ trạm radar, tổ điều khiển nhanh chóng triển khai vị trí trong khu rừng và phóng tên lửa vào mục tiêu đang di chuyển ở độ cao khoảng 800 mét, với tốc độ khoảng 150 km/h.

Đoạn video đầu tiên quay từ mặt đất cho thấy xe cơ giới di chuyển trên đường đất qua khu rừng trọc để tới vị trí bắn.

Camera ghi lại quá trình phóng và hành trình bay theo quỹ đạo xác định của tên lửa, tại thời điểm trúng mục tiêu xuất hiện một chớp sáng rực trên bầu trời.

Bộ Quốc phòng lưu ý các tổ phòng không của Nhóm Vostok làm nhiệm vụ 24/24, cung cấp lá chắn bảo vệ đáng tin cậy cho các vị trí của đơn vị Nga trước các cuộc tấn công bằng drone, tên lửa và máy bay đối phương.