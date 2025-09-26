Emre Kara (tài khoản @emrekara_e), kỹ sư kiêm nhà sáng tạo nội dung lifestyle, mới đây đã đăng tải đoạn video hút gần 13 triệu lượt xem.

Video ghi lại khoảnh khắc anh dùng iPhone 17 Pro Max để xem màn trình diễn bốc lửa của Dua Lipa trong đêm diễn tại New York thuộc tour Radical Optimism. Điều khiến người xem ngỡ ngàng không chỉ là visual rực lửa của Dua Lipa, mà còn là khả năng zoom in/out mượt mà đến khó tin của chiếc điện thoại mới.

Màn biểu diễn bốc lửa của Dua Lipa khiến người xem mãn nhãn.

Cú twist chấn động ở cuối video là người quay đang đứng ở vị trí cực kỳ xa nữ ca sĩ.

Trên iPhone 17 Pro, Apple đã nâng cấp hệ thống camera với nhiều cải tiến mang tính bước ngoặt. Điểm nhấn là ống kính Telephoto thiết kế tetraprism thế hệ mới, đi kèm cảm biến lớn hơn 56% cho khả năng thu sáng vượt trội.

Tiêu cự tương đương 200 mm và mức zoom quang học 8x biến iPhone 17 Pro thành mẫu iPhone có ống kính Telephoto dài nhất từ trước đến nay, cho phép người dùng phóng đại mà vẫn giữ được chi tiết sắc nét. Tổng phạm vi thu phóng quang học lên đến 16 lần mở ra nhiều lựa chọn sáng tạo, từ chụp chân dung, bắt khoảnh khắc xa xôi đến ghi lại sân khấu âm nhạc đông nghịt khán giả.

iPhone 17 Pro/Pro Max là mẫu iPhone có ống kính Telephoto dài nhất từ trước đến nay.

Ngoài ra, Apple còn trang bị thêm các tính năng quay video chuyên nghiệp: chống rung thế hệ mới, thông số chuẩn điện ảnh, khả năng hỗ trợ quy trình hậu kỳ chuyên nghiệp. Điều này biến iPhone 17 Pro thành công cụ làm phim thu nhỏ, sẵn sàng đồng hành trong mọi hoàn cảnh mà không cần thiết bị cồng kềnh.

Trở lại với video của Emre Kara, khoảnh khắc Dua Lipa cháy hết mình trên sân khấu càng thêm mãn nhãn nhờ hiệu ứng zoom out cực mượt. Ban đầu, người xem chỉ thấy cận cảnh nữ ca sĩ trong bộ váy ánh kim rực rỡ, nhưng khi máy quay từ từ lùi ra xa, toàn cảnh sân vận động cùng hàng chục nghìn fan bùng nổ hiện ra, tạo nên một cú twist thị giác khiến ai cũng thốt lên kinh ngạc.

Chính cú phóng to 8 lần rồi thu lại đầy mượt mà đã biến đoạn clip thành minh chứng sống động nhất cho sức mạnh camera iPhone 17 Pro, vừa khoe được công nghệ mới, vừa lan tỏa được không khí bùng nổ của một trong những đêm diễn nóng nhất năm.