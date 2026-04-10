VIDEO: Nữ tài xế Grab nghi bị 2 vợ chồng đánh chảy máu đầu

Ngày 10-4, Công an phường Cầu Giấy (TP Hà Nội) đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ một nữ tài xế bị hành hung trên địa bàn phường vào tối 9-4.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 9-4, tại đường Xuân Thủy (phường Cầu Giấy) một cặp vợ chồng điều khiển xe máy va chạm với một nữ tài xế GrabBike. Sau va chạm, cặp vợ chồng đã xảy ra tranh cãi với nhiều người tham gia giao thông khác khiến tuyến đường Xuân Thuỷ bị ùn tắc.

Đáng chú ý, trong lúc người chồng đang tranh cãi thì người vợ bất ngờ dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu nữ tài xế GrabBike, dẫn đến nạn nhân bị thương ở phần đầu.

Ngay sau vụ việc, người dân đã trình báo Công an phường Cầu Giấy. Đến khoảng 20 giờ 45 phút, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, đưa 2 vợ chồng về trụ sở, còn nạn nhân được đưa đi cấp cứu.