Tin bị bố đánh lan truyền trên mạng xã hội, cháu bé 11 tuổi trình bày gì với Công an?

Thời gian qua, mạng xã hội xuất hiện thông tin một bé trai ở Bắc Ninh bị bố bạo hành. Nắm bắt được thông tin lan truyền, Công an xã Kép (tỉnh Bắc Ninh) nhanh chóng xác minh và xác định cháu bé trong câu chuyện trên là D.M.H. (SN 2015), trú tại thôn Thanh Lương.

ngày 8/4, Công an xã Kép (tỉnh Bắc Ninh) đã mời cháu H. cùng người giám hộ của cháu (anh Đồng B.T. SN 1989, ở thôn Bằng, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh – là anh trai ruột của mẹ cháu H.) và những người liên quan đến trụ sở Công an xã để xác minh, làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan Công an, cháu H. trình bày, cách đây khoảng 2 tuần, cháu bị bố đẻ là anh Dương Văn M. đánh 2-3 cái vào mông. Nguyên nhân cháu H. trình bày do cháu ham chơi điện thoại, lười học, kết quả học tập kém nên giáo viên chủ nhiệm có phản ánh về gia đình.

Công an làm việc với bố cháu H. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Bố cháu là anh M. thấy con mải chơi, học kém, bị nhà trường phản ánh nên đã bức xúc đánh con để dạy bảo, giáo dục cháu. Sau khi bị đánh, cháu H. đã nói chuyện với mẹ là chị Đồng Thị N. hiện đang làm việc tại nước ngoài (đã ly hôn với anh M. năm 2019). Làm việc tại trụ sở Công an, cháu H. nhận thức được việc mình ham chơi, lười học là sau và biết lỗi. Cháu H. không có ý kiến đề nghị xử lý gì về việc bị bố đẻ đánh.

Khi làm việc tại cơ quan Công an, anh M. trình bày bản thân rất yêu thương và quan tâm đến con cái, chưa bao giờ có suy nghĩ dùng vũ lực với các con. Tuy nhiên do thấy cháu H. bị nhà trường phản ánh về tình trạng gần đây nên anh đã không kìm chế được sự nóng giận. Anh M. cam kết sau này sẽ quan tâm, quản lý, giáo dục cháu H. bằng các biện pháp phù hợp, không sử dụng vũ lực cũng như gây ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe của các con.