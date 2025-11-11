VIDEO: Nguyên nhân tài xế bị nhiều người vây đánh trước quán

Chiều 11-11, lãnh đạo UBND phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, cho biết phường đã có kết quả báo cáo ban đầu về vụ việc một nhóm người bao vây, đập vào xe ô tô trong khi tài xế tiến, lùi xe liên tục, tông vào một người phụ nữ.

Video ghi lại diễn biến vụ việc

Theo đó, tối 10-11, anh Đ.T.V. (28 tuổi, ngụ xã Nghĩa Khánh, Nghệ An) đi ăn uống khai trương một quán ăn uống trên địa bàn phường.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, anh N.T.H. (34 tuổi, ngụ khối Tân Liên, phường Thái Hòa) sau khi ăn uống cùng hai người bạn xong thì xảy ra mâu thuẫn, xích mích với anh V. trước cửa hàng vừa khai trương. Được can ngăn thì anh V. cùng mọi người đứng phía trước quán.

Anh H. và hai người đi cùng lên ô tô đang đỗ phía đối diện cửa hàng ăn uống của anh V..

Sau đó, H. lên ô tô, điều khiển xe vòng lại, lao vào đám đông đang đứng can ngăn V. ở giữa đường. Ô tô tông trúng, hất anh T.V.C. (SN 1989, trú tại phường Tây Hiếu, tỉnh Nghệ An) khiến anh này ngã ra đường.

Khi thấy ô tô của H. tông vào người khác, V. đã dùng tay đấm vào kính xe bên ghế lái. Đồng thời, những người có mặt xung quanh cũng sử dụng đá, gậy đánh, ném vào chiếc ô tô.

Thấy vậy, H. tiếp tục điều khiển ô tô lùi ra phía đường rồi lại tiến vào góc bên phải của quán, đầu xe tông trực diện vào bà N.T.C. (SN 1966). Sau đó, xe ô tô do H. điều khiển tiếp tục tông vào bờ tường bên hông phải của quán, rồi bỏ chạy.

Lúc này, anh H.C.T. (21 tuổi, ngụ khối Trung Cấp, phường Thái Hòa) chạy xe bán tải đuổi theo, va chạm với xe H. làm xe của H. lao vào dải phân cách cứng giữa đường và dừng lại.

Xe ô tô hư hỏng nặng sau sự việc. Ảnh: T.Hòa

H. cùng nhóm người bên trong xuống xe bỏ chạy. Anh H. hiện đang bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Hiện, Công an phường Thái Hòa đang lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ việc.