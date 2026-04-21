Video: Người phụ nữ tạt thẳng nồi dầu sôi vào đồng nghiệp vì khác biệt ngôn ngữ vùng miền

Ngày 4/4, một nữ nhân viên bán đồ chiên trong khu ẩm thực tại một trung tâm thương mại ở thành phố Krabi, Thái Lan đã tạt dầu nóng từ nồi chiên cá viên vào đồng nghiệp trẻ tuổi gây thương tích nghiêm trọng. Sự việc xảy ra vào buổi tối, hung thủ cố gắng bỏ chạy nhưng đã bị người dân bắt giữ. Ban đầu, người này từ chối đưa ra lý do và khi bị đưa về trụ sở cảnh sát Krabi, bà ta khẳng định đây là tai nạn do vấp phải dây điện trong lúc dọn dẹp.

Video vụ việc

Sau đó, phóng viên đã có được hình ảnh từ camera giám sát tại hiện trường. Đoạn phim cho thấy trước khi sự việc xảy ra, cả hai không hề có dấu hiệu cãi vã. Nạn nhân vẫn trò chuyện với thủ phạm như bình thường. Khi nạn nhân quay đi để dọn đồ đóng cửa hàng, thủ phạm đã nhấc nồi dầu nóng từ trên bếp, quan sát nạn nhân trước. Đợi lúc đối phương không chú ý, bà ta nhấc nồi và cố tình tạt thẳng dầu vào người nạn nhân khiến cô gái thét lên đau đớn. Thủ phạm sau đó định chạy đi lấy túi xách nhưng không thoát được. Những hình ảnh này hoàn toàn mâu thuẫn với lời khai rằng đây là một tai nạn.

Hung thủ được xác định là N.S. Wilawan, 32 tuổi, ngụ tại quận Krabi Yai, thành phố Krabi. Cảnh sát đã lấy lời khai, lập hồ sơ và tạm thời cho tại ngoại để chờ thẩm vấn thêm cũng như theo dõi tình trạng của nạn nhân trước khi triệu tập để tiếp nhận cáo buộc sau đó.

Đại tá Suttipak Komsakorn, Trưởng Công an thành phố Krabi, cho biết trong quá trình thẩm vấn sơ bộ, người gây án khai rằng do đang dọn hàng và định mang nồi dầu đi vệ sinh thì vấp phải dây điện khiến dầu bắn vào người bị hại. Về mâu thuẫn giữa hai bên, được biết vào ngày 30 tháng 3, nạn nhân (bán quầy nước) đã làm nước đá bắn sang phía quầy đồ chiên của thủ phạm dẫn đến cự cãi. Do nạn nhân là người miền Bắc còn thủ phạm là người miền Nam, sự khác biệt về giọng nói có thể đã gây ra hiểu lầm rằng đôi bên đang lăng mạ nhau.

Tuy nhiên, cảnh sát cần thẩm vấn kỹ lưỡng phía nạn nhân và phối hợp với trung tâm thương mại để xác minh qua camera xem đây có thực sự là tai nạn hay không.

Về phía nạn nhân, cô hiện đang được điều trị tại bệnh viện Krabi. Bác sĩ đánh giá vết thương bên ngoài chiếm khoảng 30% cơ thể, bao gồm các vùng cánh tay, lưng, cổ và chân. Nạn nhân cho biết vào ngày xảy ra sự việc, cô không thấy dấu hiệu hung thủ tức giận hay có ý định làm hại mình. Cô nghi ngờ nguồn cơn bắt đầu từ vụ nước đá bắn sang vào ngày 30 tháng 3. Sau đó vào ngày 1 tháng 4, khi cô gọi điện cho dì kể về chuyện xổ số, có thể hung thủ đã nghe nhầm và cho rằng cô đang nói xấu mình nên đã chửi bới cô. Kể từ đó, hai bên ít trò chuyện dù trước đó vẫn làm việc vui vẻ. Nạn nhân khẳng định sẽ theo đuổi vụ kiện đến cùng.

Nguồn: Amarintv