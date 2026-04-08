Ngày 8-4, tin từ Công an xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông bị bóp cổ, đánh tới tấp ngay giữa phố gây xôn xao mạng xã hội.

Clip ghi lại cảnh người đàn ông bị bóp cổ, đánh tới tấp giữa phố

Vào cuộc xác minh, bước đầu Công an xã Nga Sơn xác định người đàn ông trong clip ngụ tại xã Hồ Vương, còn người đàn ông bị đánh ngụ tại xã Nga Thắng, tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông bị một đối tượng từ ô tô bước xuống túm áo, bóp cổ, đánh tới tấp vào người. Sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 7-4 tại quốc lộ 10, đoạn qua trung tâm xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Qua nội dung clip ghi lại, thời điểm trên, một người đàn ông mặc áo trắng bị tài xế mặc áo đen đi cùng một số người khác bước xuống từ ô tô con, liên tục dùng tay bóp cổ, túm áo và đấm vào mặt. Một lúc sau, người này tiếp tục bị 1 người phụ nữ đi xe máy tới chửi bới và dùng dép ném vào người.

Ngay sau khi đoạn clip chia sẻ đã thu hút sự quan tâm của dư luận, nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành động hung hãn, coi thường phát luật của người đàn ông trên.

Hiện, Công an xã Nga Sơn đang làm việc với những người liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.