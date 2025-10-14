Video: Ngân 98 bị "theo dấu" từ chung cư hạng sang đến khi bị trinh sát bắt giữ như thế nào?

Theo cán bộ Phòng PC03, trong quá trình theo dõi và bắt giữ Ngân 98, công an xác định cô này là nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội và có sự ảnh hưởng rất lớn. Vì vậy, toàn bộ quá trình phá án đều phải được tính toán kỹ lưỡng, bí mật và an toàn, hiệu quả.

Dưới sự chỉ đạo của các lãnh đạo; đặc biệt là Trưởng Phòng PC03, các chiến sĩ đã thực hiện rất nhiều đợt trinh sát, không kể ngày đêm. Trinh sát đã đeo bám tới những nơi Ngân 98 sinh sống, đi đến…, thậm chí là các căn hộ chung cư cao cấp đắt tiền mà Ngân 98 ở. Ngoài ra, Ngân 98 cũng hay di chuyển qua nhiều tỉnh thành, các địa phương. Bên cạnh đó, Ngân 98 cũng có nhiều thủ đoạn tinh vi, thoắt ẩn thoắt hiện để đối phó với cơ quan chức năng.

Ngân 98 tại cơ quan công an

Ngay cả khi được triệu tập làm việc, Ngân 98 không hợp tác, la hét, chống đối quyết liệt, cản trở quá trình thực thi nhiệm vụ khiến lực lượng gặp nhiều khó khăn.

Trong quá trình theo dõi Ngân 98, trinh sát áp dụng rất nhiều biện pháp nghiệp vụ. Trong đó có việc ứng dụng những công nghệ tiên tiến hiện đại để theo dõi đối tượng. Đồng thời, kết hợp với các lực lượng khác nhằm phát hiện ra các chứng cứ mà Ngân 98 che giấu, đối phó với cơ quan chức năng.

Đến nay, Công an đã làm rõ Ngân lập 2 pháp nhân kinh doanh, gồm: Công ty TNHH TM-DV ZuBu (đứng tên giám đốc là mẹ ruột của Ngân, tên là T.T.T.) và hộ kinh doanh ZuBu Shop (đứng đại diện pháp luật là một người tên M.T.V.). Tuy nhiên, trên thực tế, Ngân 98 là người điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính và hưởng lợi.

Từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy ở Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe (giảm cân) mang thương hiệu Super Detox X3, X7, X1000... Các sản phẩm này có giấy phép lưu hành hợp pháp. Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác không được cấp phép mang tên “viên rau củ Collagen”.

Thực tế, “viên rau củ Collagen” không có hồ sơ công bố chất lượng, không được cấp phép lưu hành, nhưng được Ngân cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 – X7 – X1000, rồi quảng cáo là “sản phẩm bổ trợ giúp tăng hiệu quả giảm cân”. Trên bao bì, Ngân ghi “hàng tặng kèm, không bán” nhằm đối phó cơ quan quản lý, song thực tế bán trọn bộ cùng sản phẩm chính như một “liệu trình hoàn chỉnh”.

Các sản phẩm trên được vận chuyển từ nhà máy tại Hà Nội vào kho của ZuBu Shop tại TPHCM, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của công ty. Mỗi bộ sản phẩm có giá từ 870 ngàn đến 1,1 triệu đồng, được tư vấn giúp người dùng giảm 4–15kg.

Theo kết quả giám định của cơ quan chức năng, các mẫu sản phẩm do ZuBu kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng và bị xác định là hàng giả. Đặc biệt, một số mẫu “viên rau củ Collagen” chứa chất cấm (loại chất có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và nguy cơ ung thư).

Qua điều tra của Cơ quan CSĐT cũng làm rõ, hoạt động buôn bán hàng giả được tổ chức tinh vi, có hệ thống. Ngân cho nhân viên tư vấn, quảng cáo online, nhận đơn và giao hàng toàn quốc.

Cơ quan điều tra xác định, doanh thu từ năm 2023 đến 2024 của Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop ước đạt hàng trăm tỷ đồng. Toàn bộ tiền thu được được Ngân điều phối qua nhiều tài khoản ngân hàng của người thân và nhân viên để che giấu dòng tiền, trước khi gom về tài khoản cá nhân.

Quá trình làm việc, Ngân không thành khẩn khai báo, tìm cách đổ lỗi cho người khác nhằm trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã thu thập đầy đủ dữ liệu giao hàng, hợp đồng sản xuất, chứng từ chuyển tiền và lời khai nhân viên, khẳng định Ngân là người chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả.

Hiện Công an đang điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của những người có liên quan.