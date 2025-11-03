Video này cho thấy Suzuki Fronx vừa ra mắt Việt Nam an toàn như thế nào

Suzuki Fronx được đánh giá thử nghiệm an toàn. Ảnh: ASEAN NCAP

Suzuki Fronx được biết đến như một trong những mẫu xe được quan tâm nhất tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác kể tử khi ra mắt. Mới đây, tổ chức đánh giá an toàn ASEAN NCAP đã công bố kết quả thử nghiệm đối với Fronx và cho 5 sao cao nhất.

Phiên bản được ASEAN NCAP sử dụng sản xuất năm 2025, khối lượng 1.060kg, máy xăng 1.5L hút khí tự nhiên, hộp số tự động 6 cấp, trang bị 6 túi khí. Trong thông báo của ASEAN NCAP cho thấy chiếc xe thử nghiệm được sử dụng tại nhiều thị trường Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam.

Về phần đánh giá an toàn, chiếc Suzuki Fronx đã đạt được 29,37 điểm trong các bài kiểm tra bảo vệ người lớn (13,74 điểm cho tác động phía trước, 7,63 điểm cho tác động bên, và 8 điểm cho công nghệ bảo vệ đầu).

Trong khi đó, khả năng bảo vệ trẻ em, Fronx đạt tổng cộng 38,94 điểm (17,94 điểm trong các bài kiểm tra động, 9 điểm cho các bài kiểm tra dựa trên xe, 12 điểm cho việc cài đặt và 0 điểm cho phát hiện trẻ em).

Suzuki Fronx vừa ra mắt Việt Nam ngày 17/10. Ảnh: Quốc Minh

Đánh giá khác cũng đáng chú ý là trong các bài kiểm tra hỗ trợ an toàn, Fronx đã giành tổng cộng 16,5 điểm và 8 điểm về khả năng bảo vệ người đi xe máy. Kết luận sau các bài kiểm tra va chạm, ASEAN NCAP đã tuyên bố: "Suzuki Fronx mới đã thể hiện được sự hiệu quả thông qua các tiêu chuẩn đánh giá mới nhất của ASEAN NCAP với tổng điểm đạt 77,70. Dựa trên điểm số đạt được, mẫu xe Suzuki FRONX mới đã đủ điều kiện để được trao tặng mức đánh giá 5 sao của ASEAN NCAP."

Tại Việt Nam, Suzuki Fronx vừa ra mắt vào ngày 17/10 vừa qua. Xe được nhập khẩu và phân phối chính hãng với 3 phiên bản gồm GL giá 520 triệu đồng, GLX giá 599 triệu đồng và GLX Plus giá 649 triệu đồng.