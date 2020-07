[VIDEO] Mùa lũ về trên sông Hoàng Hà, người dân TQ hào hứng chụp ảnh bên dòng thác lũ cuồn cuộn chảy

Khi nhiều khu vực tại Trung Quốc chứng kiến tình trạng mưa lũ dữ dội bất thường và kéo dài trong những tuần qua, thì Thác Hồ Khẩu, thác nước vàng lớn nhất thế giới, cũng đã bắt đầu bước vào "mùa lũ" của năm 2020.

Thác Hồ Khẩu nằm trên sông Hoàng Hà, đoạn chảy qua tỉnh Sơn Tây của Trung Quốc. Theo đài trung ương CGTN của Trung Quốc, trong những ngày gần đây, con thác này đã chứng kiến mực nước tăng mạnh sau những trận mưa lớn ở thượng nguồn sông Hoàng Hà, và sau khi một hồ chứa nước xả lũ.

Hiện lưu lượng của thác Hồ Khẩu là hơn 1.500 mét khối/giây, gấp 3 lần so với lưu lượng thông thường của thác nước này.



Trước đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin, tình trạng mưa lũ kéo dài đã khiến hơn 14 triệu dân của nước này bị ảnh hưởng. Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử (Trường Giang) hôm 29/6 vừa qua đã phải tiến hành đợt xả lũ đầu tiên trong năm, trước những ý kiến lo ngại về nguy cơ vỡ đập.

Hôm 2/7, Trung Quốc đã kích hoạt mức phản ứng cấp 4 (mức thấp nhất) nhằm kiểm soát tình trạng lũ lụt tại nước này.

Bộ chỉ huy phòng chống bão lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc đã cử các nhóm cứu trợ thiên tai tới các tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy; và chính quyền cùng người dân các địa phương cũng được khuyến cáo tăng cường theo dõi tình hình thời tiết, nâng cao cảnh giác và đảm bảo an toàn trước các nguy cơ xảy ra thảm họa do mưa bão.

Thác Hồ Khẩu của Trung Quốc bắt đầu bước vào mùa lũ năm 2020

