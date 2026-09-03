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VIDEO: Mưa lũ cuồn cuộn tại Trung Quốc khi bão Saudel “hồi sinh” bất ngờ

Chi Chi
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Bão nhiệt đới Saudel vừa trải qua một đợt “hồi sinh” hiếm hoi, kèm theo khả năng thay đổi hướng đi trên Biển Đông và tiến sát về phía Đồng bằng Châu thổ Châu Giang (Trung Quốc).

Bão Saudel, cơn bão thứ 18 trong năm nay ở Trung Quốc, đã mạnh lên thành một cơn bão nhiệt đới và tiếp tục mang theo mưa lớn cùng gió mạnh đến các vùng ven biển miền nam Trung Quốc.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã duy trì cảnh báo bão cấp màu xanh dương vào lúc 06:00 ngày thứ Tư. Các hình ảnh, video được ghi nhận cho thấy mưa lớn, lũ quét đã xuất hiện trước khi cơn bão chính thức đổ bộ.

Mưa lũ ngập ô tô tại Trung Quốc

Bão nhiệt đới Saudel vừa trải qua một đợt “hồi sinh” hiếm hoi, kèm theo khả năng thay đổi hướng đi trên Biển Đông và tiến sát về phía Đồng bằng Châu thổ Châu Giang (Trung Quốc).\

Mưa lớn tại Chiết Giang và Phúc Kiến

Đài Thiên văn Hong Kong (Trung Quốc) cho biết tín hiệu bão số 1 sẽ tiếp tục được duy trì trong suốt thời gian còn lại của ngày thứ Tư và kéo dài sang sáng thứ Năm, do bão Saudel dự kiến sẽ quẩn quanh ở khu vực đông bắc Biển Đông và duy trì khoảng cách từ 300 km (167 dặm) trở lên so với thành phố.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Mưa lớn gây ngập lụt diện rộng

Nguồn: SCMP

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Tags

bão Saudel

mưa lũ

biển Đông

Chiết Giang

Phúc Kiến

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