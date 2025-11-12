Ngày 12-11, trên mạng xã hội xuất hiện thêm video ghi lại diễn biến vụ việc do mâu thuẫn với chủ quán, tài xế đã điều khiển xe ô tô lao vào đám đông trước quán khiến 2 người bị thương. Bức xúc, một nhóm người đã đập phá xe ô tô, đuổi đánh tài xế.

Một góc quay khác ghi lại diễn biến vụ việc. Nguồn: N. Ốc

Liên quan đến sự việc trên, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 10 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn phường Thái Hòa vào ngày 10-11.

Trước đó, theo cơ quan công an, vào chiều 10-11, quán Nguyệt Ốc do Đặng Trọng Vượng (SN 1997, trú tại xã Nghĩa Khánh) và H.T.M.N. (SN 1993, trú tại phường Thái Hòa) cùng nhau làm chủ, có tổ chức khai trương quán.

Khoảng 20 giờ 30 phút, cùng ngày, Nguyễn Thanh Hùng (SN 1991, trú tại khối Tân Liên, phường Thái Hòa) cùng với một số người bạn đến quán ăn uống. Tại đây, nghĩ rằng mình gọi món nhưng phục vụ chậm nên Hùng và Vượng đã xảy ra xích mích, cãi vã. Thời điểm này, chị X. vợ của Hùng điều khiển xe ô tô dừng bên đường đối diện quán để chờ đón Hùng về nhà.

Khi thấy Hùng lên xe ô tô, Vượng tiếp tục đi ra giữa đường chửi bới. Bức xúc, Hùng đã điều khiển xe ô tô hướng về đám đông người, trong đó có Vượng, hậu quả làm 2 người bị thương tích nhẹ. Ngay sau đó, Hùng điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Chứng kiến sự việc, những người có mặt xung quanh sử dụng đá, thanh gỗ đập, ném vào xe ô tô do Hùng điều khiển, đồng thời sử dụng xe ô tô đuổi theo xe của Hùng.

Cơ quan công an đang tạm giữ 10 người liên quan đến vụ việc. Ảnh: V. Hậu

Quá trình đuổi theo, xe của nhóm người trong quán đã tạt đầu, va chạm với ô tô của Hùng khiến Hùng cùng những người ngồi trên xe xuống xe bỏ chạy.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 10 người về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những đối tượng có các hành vi cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản... để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.