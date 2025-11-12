Sáng 12-11, thông tin từ UBND xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chú rể nhảy cầu Đò Quan (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) hôm 10-11.

Khu vực cầu Đò Quan, phường Nam Định, nơi anh H. nhảy cầu tự tử

Theo đó, vào khoảng 22 giờ ngày 11-11, sau hơn một ngày tích cực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể của anh Đ.Q.H. (SN 2002, ngụ xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình) tại khu vực sông Đào, cách cầu Đò Quan khoảng 1 km.

Trước đó, vào khoảng 4 giờ 35 phút ngày 10-11, người dân phát hiện một đôi dép và xe máy ở giữa cầu Đò Quan nhưng không thấy người. Nghi ngờ có người nhảy cầu tự tử, người dân đã báo cơ quan chức năng vào cuộc và xác định xe máy của anh H.

Rất đông người dân kéo tới khu vực cầu Đò Quan xem lực lượng chức năng tìm kiếm

Theo thông tin, trước khi xảy ra sự việc, anh H. đang tổ chức cưới vợ. Đám cưới của anh được tổ chức trong hai ngày 9 và 10-11. Trong đó, ngày 10-11 là ngày đón dâu.

Được biết, anh H. là người chăm chỉ và hiền lành, trước khi xảy ra sự việc, anh H. không có mâu thuẫn với ai và cũng không có biểu hiện bất thường nào.