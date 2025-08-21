HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
VIDEO: Máy bay CASA, trực thăng bay diễn tập trên Quảng trường Ba Đình, chuẩn bị cho A80

Tin-ảnh-video: Nguyễn Hưởng |

Nhiều máy bay trực thăng, vận tải CASA bay qua Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) sáng nay 21-8 trước sự phấn khích của nhiều người dân.

Khoảng 10 giờ 45 phút sáng nay 21-8, đội hình 10 chiếc máy bay trực thăng đã bay tập luyện diễu binh, diễu hành qua Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Đội hình 10 chiếc trực thăng đã bay tập luyện diễu binh, diễu hành qua Quảng trường Ba Đình. Video: Nguyễn Hưởng

Đây là đội hình trực thăng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 -2-9-2025), gọi tắt là nhiệm vụ A80.

Trong đội hình bay nhiệm vụ A80 phục vụ Quốc khánh 2-9 trên Quảng trường Ba Đình, lực lượng không quân sẽ huy động nhiều chủng loại trực thăng, bao gồm Mi-8, Mi-17, Mi-171 và Mi-172, góp phần tạo nên màn bay biểu diễn trên không hoành tráng và ấn tượng.

Máy bay CASA, trực thăng bay diễn tập A80

Ngay sau biên đội 10 chiếc trực thăng là 2 chiếc CASA C-295, CASA C-212i bay qua Quảng trường. Trong đó dòng CASA-295 là máy bay vận tải hiện đại, lớn nhất của không quân Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận:

Tổng duyệt Lễ diễu binh tại Quảng trường Ba Đình thu hút hàng nghìn người dân Hà Nội - Ảnh 1.

Tổng duyệt Lễ diễu binh tại Quảng trường Ba Đình thu hút hàng nghìn người dân Hà Nội - Ảnh 2.

Tổng duyệt Lễ diễu binh tại Quảng trường Ba Đình thu hút hàng nghìn người dân Hà Nội - Ảnh 3.

Tổng duyệt Lễ diễu binh tại Quảng trường Ba Đình thu hút hàng nghìn người dân Hà Nội - Ảnh 4.

Tổng duyệt Lễ diễu binh tại Quảng trường Ba Đình thu hút hàng nghìn người dân Hà Nội - Ảnh 5.

Tổng duyệt Lễ diễu binh tại Quảng trường Ba Đình thu hút hàng nghìn người dân Hà Nội - Ảnh 6.

Tổng duyệt Lễ diễu binh tại Quảng trường Ba Đình thu hút hàng nghìn người dân Hà Nội - Ảnh 7.

Biên đội trực thăng bay qua khu vực phố cổ Hà Nội. Ảnh: Thế Dũng

Video biên đội trực thăng bay qua khu vực phố cổ Hà Nội. Video: Thế Dũng

Hôm nay, lần đầu hợp luyện diễu binh ở Quảng trường Ba Đình, cấm đường từ 11 giờ 30

 

