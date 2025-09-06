HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
VIDEO: Lò mổ heo của Nguyễn Thị Thanh Huyền bất chấp lệnh cấm

TRẦN DÔN |

Dù bị đình chỉ vì dùng nước nhiễm khuẩn, lò mổ heo vẫn hoạt động bình thường, mỗi ngày xuất thịt heo ra thị trường mà không dấu kiểm soát thú y.

VIDEO: Cận cảnh bên trong lò giết mổ heo

Cơ sở giết mổ tập trung Nguyễn Thị Thanh Huyền ở xã Quảng Ninh bị Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Trị yêu cầu tạm dừng hoạt động từ ngày 28-8.

Cùng ngày, cơ quan thú y yêu cầu cơ sở phải tạm dừng hoạt động, dừng kiểm soát giết mổ và đóng dấu sản phẩm. UBND xã Quảng Ninh sau đó cũng ra văn bản yêu cầu chủ cơ sở khắc phục hệ thống cấp nước, chỉ khi mẫu đạt chuẩn mới được hoạt động trở lại.

Lò mổ heo Nguyễn Thị Thanh Huyền: Bí mật kinh hoàng về an toàn thực phẩm - Ảnh 1.

Lò mổ vẫn hoạt động bất chấp lệnh cấm

Lò mổ heo Nguyễn Thị Thanh Huyền: Bí mật kinh hoàng về an toàn thực phẩm - Ảnh 2.

Nhân viên giết mổ đeo ủng vừa vào chuồng bắt heo, sau đó giẫm trực tiếp lên thịt heo vừa mổ ra.

Tuy nhiên, người dân phản ánh, từ ngày 28-8 đến sáng 4-9, bất chấp lệnh cấm, cơ sở này vẫn giết mổ bình thường. Tại lò mổ này, cảnh giết mổ diễn ra tấp nập, nhiều thương lái ra vào lấy thịt. Các sản phẩm không hề có dấu thú y kiểm soát giết mổ.

Ngoài ra, nhân viên lò mổ đi ủng từ chuồng heo vào khu giết mổ và giẫm trực tiếp lên thịt heo vừa mổ, gây lo ngại nghiêm trọng về an toàn thực phẩm.

Theo tìm hiểu, mỗi ngày, cơ sở này giết mổ gần 100 con heo thịt để bán ra thị trường.

Như Báo Người Lao Động đưa tin, ngày 28-8, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Nguyễn Thị Thanh Huyền (Phan Bà Tứ) tạm dừng ngay hoạt động giết mổ. Sau khi xét nghiệm nước sử dụng trong giết mổ phát hiện vi khuẩn Coliform và E.coli vượt ngưỡng cho phép theo quy chuẩn quốc gia, tiềm ẩn nguy cơ gây tiêu chảy, suy thận, nhiễm khuẩn đường huyết.

Đồng thời, khẩn trương tổ chức khắc phục, cải tạo hệ thống cấp nước đảm bảo đạt tiêu chuẩn quy định mới được phép hoạt động trở lại.

Vi khuẩn Coliform là thủ phạm gây nhiều bệnh nguy hiểm trên hệ tiêu hóa như tiêu chảy, mất nước dẫn tới suy thận, thậm chí là tử vong; còn vi khuẩn E.coli cũng là nguyên nhân gây ra các bệnh về tiêu hoá, đồng thời gây nhiễm khuẩn đường huyết làm tổn thương nội tạng và gây viêm màng não.

