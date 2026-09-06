Video lan truyền học sinh cầm hung khí vào một trường học ở phường Bà Rịa là sai sự thật

Công an phường Bà Rịa, TPHCM vừa phát đi cảnh báo về một video có nội dung bạo lực tại trường học đang được lan truyền trên mạng xã hội, kèm thông tin cho rằng vụ việc xảy ra trên địa bàn phường.

Ngày 6/9, Công an phường Bà Rịa thông tin, những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video trích xuất camera ghi lại cảnh học sinh mang hung khí gây thương tích tại trường học, kèm thông tin cho rằng vụ việc xảy ra tại một trường THPT trên địa bàn phường Bà Rịa.

Video lan truyền vụ bạo lực ở tại một trường THPT trên địa bàn phường Bà Rịa là sai sự thật (ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên qua xác minh, Cơ quan chức năng khẳng định thông tin vụ việc xảy ra tại phường Bà Rịa là hoàn toàn sai sự thật.

Công an phường Bà Rịa khuyến cáo, để bảo vệ môi trường mạng lành mạnh và tránh gây hoang mang dư luận, đề nghị người dân tuyệt đối không đăng tải, lan truyền hoặc bình luận về các thông tin, video chưa được kiểm chứng. Mọi hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, chưa được kiểm chứng trên không gian mạng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an phường Bà Rịa xác minh các trang mạng xã hội đưa tin sai sự thật để xử lý theo quy định của pháp luật.