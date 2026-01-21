HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Video không có trên TV: Trung Kiên bật khóc, Đình Bắc ôm đầu buồn bã, thương lắm!

Hải Đăng |

Những khoảnh khắc khiến người hâm mộ xúc động của U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam để thua 0-3 trước U23 Trung Quốc đêm ngày 20/1 tại bán kết U23 châu Á.

Dù đã chơi đầy nỗ lực với nhiều pha cứu thua xuất sắc, thủ thành Trần Trung Kiên vẫn không giấu được những giọt nước mắt tiếc nuối khi U23 Việt Nam dừng bước trước ngưỡng cửa chung kết U23 châu Á 2026.

Ống kính máy quay đã bắt trọn khoảnh khắc thủ môn Trần Trung Kiên đứng lặng người với đôi mắt đỏ hoe. Trở lại đường hâm, Trung Kiên không kìm được giọt nước mắt. Các càu thủ U23 Việt Nam cũng lộ rõ nét mặt buồn. Tiền đạo Đình Bắc ôm đầu tiếc nuối vào phòng thay đồ. U23 Việt Nam lỡ hẹn với trận chung kết U23 Việt Nam cực tiếc nuối. Sau trận đấu hàng loạt cầu thủ đã chia sẻ cảm xúc lên trang cá nhân, gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ.

Trung Kiên vừa đi vừa khóc (Video: Target Man)

