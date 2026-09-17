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Video khoảnh khắc UAV Ukraine tập kích, tướng Nga tử trận

Phương Anh
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Thiếu tướng Apti Alaudinov, Phó Cục trưởng Cơ quan Công tác Tư tưởng thuộc Bộ Quốc phòng Nga, thông báo trên Telegram về việc ông Grunis thiệt mạng.

Hình ảnh được cho là các máy bay không người lái của Ukraine đánh vào Sở Chỉ huy Lữ đoàn Bộ binh cơ giới cận vệ độc lập số 4 của Nga, khiến Chỉ huy Anton Grunis thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. (Nguồn: Twitter)

Hình ảnh được cho là các máy bay không người lái của Ukraine đánh vào Sở Chỉ huy Lữ đoàn Bộ binh cơ giới cận vệ độc lập số 4 của Nga, khiến Chỉ huy Anton Grunis thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. (Nguồn: Twitter)

Theo The Moscow Times, Anton Grunis, vị tướng từng được Tổng thống Nga Vladimir Putin trao huân chương cấp nhà nước, đã tử trận.

Thiếu tướng Apti Alaudinov, Phó Cục trưởng Cơ quan Công tác Tư tưởng thuộc Bộ Quốc phòng Nga và chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, thông báo trên Telegram rằng Thiếu tướng Anton Grunis đã “sang một thế giới khác”.

“Ông ấy ra đi như một người anh hùng, người đã hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng của mình”, Alaudinov viết nhưng không cho biết Grunis tử trận khi nào hoặc trong hoàn cảnh nào.

Sau đó, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine Robert “Madyar” Brovdi cho biết ông Grunis thiệt mạng trong một cuộc tập kích ban đêm tại tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine, vào ngày 12/9. The Moscow Times nói không thể độc lập xác minh tuyên bố này.

Tướng Grunis là Chỉ huy Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Cận vệ Độc lập số 4 của Lực lượng vũ trang Nga, đơn vị đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch tiến công của Nga tại tỉnh Donetsk.

Theo hãng tin Reuters, tướng Grunis mới đây được trao danh hiệu Anh hùng nước Nga.

Tháng 7, ông Grunis trực tiếp báo cáo với Tổng thống Putin về việc Nga kiểm soát Kostiantynivka, một trong bốn thành phố được phòng thủ kiên cố thuộc “vành đai pháo đài” của Ukraine tại Donetsk. Ukraine phủ nhận tuyên bố Nga hoàn toàn kiểm soát Kostiantynivka.

Cũng theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga thường không xác nhận các trường hợp tử vong của sĩ quan cấp cao trên chiến trường.

Tags

vladimir putin

Bộ Quốc phòng Nga

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