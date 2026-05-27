Video: Khoảnh khắc bồn chứa hóa chất dung tích 302.800 lít bị sập và phát nổ gây ra thương vong hàng loạt

Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng vừa xảy ra ngày 26 tháng 5 tại bang Washington, Mỹ khi một bồn chứa hóa chất có dung tích khoảng 80.000 gallon (khoảng 302.800 lít) tại một nhà máy bột giấy bất ngờ bị nổ sập vào trong (nội bóp) và nứt vỡ. Vụ nổ khiến ít nhất 10 người bị thương, bao gồm một lính cứu hỏa tham gia cứu hộ. Nhà chức trách xác nhận đã có nhân viên nhà máy tử vong, tuy nhiên số lượng người chết và mất tích cụ thể hiện chưa được công bố.

Sự cố xảy ra tại khu nhà máy của Công ty Bao bì chất lỏng và Sản xuất giấy Nippon Dynawave thuộc thành phố Longview, bang Washington. Thành phố này nằm cách thành phố Portland, bang Oregon khoảng 45 dặm (khoảng 72 km) về phía bắc.

Trong một tuyên bố chung, Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Cowlitz, Sở Cứu hỏa Longview cùng phía công ty cho biết chiến dịch giải cứu vẫn đang được tiếp tục tích cực triển khai, đồng thời xác nhận đã có nạn nhân không qua khỏi trong vụ việc này. Ông Scott Goldstein, Đội trưởng Đội cứu hỏa số 2 quận Cowlitz, chia sẻ trong cuộc họp báo rằng hiện tại cơ quan chức năng vẫn chưa thể xác định chính xác có bao nhiêu nhân viên nhà máy đã thiệt mạng. Khi được hỏi về số người còn mất tích, ông cho biết phía lực lượng cứu hộ đã nắm được thông tin nhưng chưa thể công khai ở thời điểm hiện tại. Ông cũng thông tin thêm rằng bồn chứa gặp sự cố có dung tích khoảng 80.000 gallon và đang chứa khoảng 60% dung tích khi vụ nổ xảy ra.

Nhà chức trách cho biết một số người bị thương đang phải điều trị do bị bỏng nhiệt và tổn thương do hít phải khí độc. Dù vậy, sự cố tạm thời chưa gây ra mối đe dọa ngay lập tức cho các cộng đồng cư dân xung quanh.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ 15 phút sáng theo giờ địa phương. Hơn 4 tiếng sau đó, cơ quan chức năng mới đưa ra thông báo chính thức và nhấn mạnh rằng danh tính của những người tử vong sẽ được giữ kín cho đến khi gia đình của họ nhận được thông báo.

Tại hiện trường, một số người dân đã tập trung tại lối vào dành cho khách của nhà máy với hy vọng tìm kiếm thông tin về người thân của mình, phần lớn trong số họ đều từ chối trả lời phỏng vấn. Theo dữ liệu từ Bộ Sinh thái bang Washington, nhà máy này hiện có khoảng 1.000 nhân viên đang làm việc.

Được biết, chiếc bồn bị nổ sập chứa loại dung môi hóa học có tên gọi là "dịch trắng" (white liquor). Thành phần chính của chất lỏng này bao gồm natri hydroxit và natri sunfua, có tính ăn mòn rất mạnh và thường được sử dụng trong quá trình phân hủy gỗ để sản xuất giấy kraft.

Ông Mike Gorsuch, đội trưởng thuộc lực lượng cứu hỏa địa phương, mô tả hiện trường vụ việc là một "tai nạn gây thương vong quy mô lớn". Ông cho biết các nhân viên cứu hộ tuyến đầu đã hoàn tất quy trình tẩy độc cho các nạn nhân và chuyển họ đến các bệnh viện tại khu vực Longview và Vancouver thuộc bang Washington để điều trị. Hiện tại, khoảng 40 nhân viên cứu hỏa, nhân viên cấp cứu cùng một đội xử lý vật liệu nguy hiểm của khu vực đã được huy động để tham gia vào hoạt động cứu nạn.

Nguồn: ETtoday