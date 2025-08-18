Sáng 18-8, mạng xã hội lan truyền video clip một người phụ nữ bị đối tượng nam giới dùng dao chém tới tấp vào vùng đầu. Theo thông tin chia sẻ, sự việc xảy ra tại khu vực chợ hoa quả đầu mối Hải Phòng thuộc phường Hồng Bàng.

Hiện trường vụ án

Theo nội dung đoạn video dài gần 3 phút, vụ việc xảy ra lúc 10 giờ ngày 17-8. Trong phòng có 2 người phụ nữ ngồi trên bàn làm việc và một người đàn ông ngồi dưới đất đang dùng điện thoại.

Sau đó, một người áo đen, mũ đen bất ngờ bước vào, trên tay cầm dao liên tục chém về phía người đàn ông ngồi dưới đất khiến người này ngã ra phía ngoài căn phòng.

Sau đó, đối tượng này tiếp tục xông vào nhà chém người phụ nữ ngồi trên bàn làm việc rồi lại cầm hung khí chạy lên trên cầu thang.

Sau khi gây án, đối tượng cầm dao xuống dưới nhà, ngồi giữa nhà.

Cũng trong sáng 18-8, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng phối hợp cùng Công an phường Hồng Bàng đã bắt giữ được nghi phạm gây ra vụ việc trên là Đỗ Anh Tú (SN 1996, trú tại tổ 26, phường Gia Viên, TP Hải Phòng).

CLIP: Đỗ Anh Tú chém 3 người trọng thương

Hiện, lực lượng công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến Đỗ Anh Tú ra tay lạnh lùng, dùng dao chém trọng thương 3 người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 17-8, Đỗ Anh Tú điều khiển xe máy BKS 15B2-548.72 đến nhà số 15 lô 35 Đoàn Kết, thuộc chợ đầu mối hoa quả Hồng Bàng. Tại đây, Tú bất ngờ dùng dao chém liên tiếp vào vùng đầu và người của 3 người đang có mặt trong nhà gồm Hoàng Đình H. (SN 1999; trú tại tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Anh V. (SN 1996; trú tại phường An Biên, TP Hải Phòng) và Vũ Thị Kim A. (SN 1995, trú tại xã Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng).

Hiện, 3 nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Việt Tiệp (TP Hải Phòng).