Hãng thông tấn AFP(Pháp) ngày 4.3 đưa tin, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội (MXH) tuyên bố ghi lại cảnh hồi hương thi hài của những binh sĩ Mỹ thiệt mạng do các cuộc tấn công tên lửa của Iran.

“TIN NÓNG: Thi hài binh sĩ Mỹ trở về nước sau các cuộc tấn công tên lửa của Iran”, dòng chú thích bằng tiếng Hausa cho một đoạn video được chia sẻ trên Facebook vào ngày 2.3.2026. Tiếng Hausa được sử dụng rộng rãi ở miền bắc Nigeria.

Đoạn video cho thấy các binh sĩ đang khiêng những chiếc quan tài phủ cờ Mỹ ra khỏi một máy bay quân sự.

Bài đăng này đã được chia sẻ hơn 100 lần, và cũng được đăng tải bằng tiếng Indonesia.

Ảnh chụp màn hình bài đăng trên Facebook

Theo AFP, thông tin này xuất hiện sau khi quân đội Mỹ tuyên bố vào ngày 1.3 rằng 3 binh sĩ đã thiệt mạng và 5 người bị thương nặng trong cuộc chiến với Iran.

Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đã thiệt mạng vào ngày 28.2 trong một cuộc tấn công tên lửa phối hợp nhằm vào Iran do Mỹ và Israel thực hiện.

Để đáp trả, Iran đã phát động một loạt các cuộc tấn công trả đũa nhắm vào các cơ sở quân sự và mục tiêu chiến lược của Mỹ trên khắp khu vực.

Các cuộc tấn công của Iran cũng nhắm vào các cơ sở ngoại giao của Mỹ, bao gồm cả Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, khi Tehran tuyên bố sẽ đáp trả trực tiếp những gì họ mô tả là hành động gây hấn.

Trong một thông báo cập nhật được công bố trên nền tảng X vào ngày 3.3, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết có thêm 3 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Iran, nâng tổng số người chết lên 6.

Thông báo cho biết thêm rằng lực lượng Mỹ đã tìm thấy thi hài của 2 binh sĩ mất tích trước đó tại một cơ sở bị tấn công trong đợt tấn công ban đầu của Iran, và danh tính của những người thiệt mạng đang được giữ kín cho đến khi thông báo cho người thân.

Hình ảnh từ năm 2011

Tuy nhiên, theo AFP, đoạn video được cho là ghi lại hình ảnh hồi hương thi hài của binh sĩ Mỹ nêu trên không liên quan đến cuộc chiến đang diễn ra ở Trung Đông.

Tìm kiếm ngược hình ảnh của đoạn video đã dẫn đến một phiên bản video dài hơn được nhiếp ảnh gia quân đội Mỹ Patrick Hughes đăng tải trên YouTube vào ngày 8.6.2011.

Phần mô tả cho biết video được quay vào rạng sáng 8.6.2011 , ghi lại cảnh hồi hương thi hài của 4 binh sĩ Mỹ - Emilio Campo, Michael Cook, Christopher Fishbeck và Michael Olivieri - những người đã thiệt mạng trong một chiến dịch quân sự ở Iraq.

Đoạn video hiện đang lan truyền trên mạng xã hội dường như đã được cắt từ mốc thời gian 1 phút 39 giây của video gốc - cho thấy cùng một chiếc máy bay, binh lính và chiếc xe màu xanh lam.

So sánh ảnh chụp màn hình đoạn video trong bài đăng giả mạo trên Facebook (trái) và video gốc được đăng tải trên YouTube (phải)

AFP đã liên hệ với nhiếp ảnh gia Hughes, và ông xác nhận rằng mình đã quay video tại Căn cứ Không quân Dover ở Delaware, Mỹ.

“Tôi là người quay video và tải lên video gốc”, ông nói, đồng thời chia sẻ với AFP những bức ảnh khác mà mình đã chụp.

Theo AFP, tên của 4 binh sĩ được xác định trong video gốc trên YouTube có thể được tìm thấy trong thông báo trên trang web của Không quân Mỹ về việc đưa thi hài của những binh sĩ thiệt mạng trở về căn cứ ở Delaware vào ngày 8.6.2011.

Các hình ảnh tương tự về buổi lễ tại Căn cứ Không quân Dover đã được đăng tải trên cùng trang web và ghi chú nguồn là Roland Balik thay mặt cho Không quân Mỹ.

So sánh ảnh chụp màn hình video trên YouTube năm 2011 và các hình ảnh tương tự được đăng tải trên trang web của Không quân Mỹ

Cũng theo AFP, vào ngày 6.9.2011, Cơ quan Phân phối Thông tin Hình ảnh Quốc phòng Mỹ (DVIDS) - đơn vị phân phối các tài liệu hình ảnh liên quan đến các vấn đề quân sự của Mỹ - đã công bố ảnh của 5 binh sĩ, bao gồm 4 người được đề cập trong video gốc, và cho biết những binh sĩ này đã thiệt mạng vào ngày 6.6.2011 tại Iraq.