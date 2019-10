Video: hải âu chặn đường tấn công bầy chim cánh cụt non, gặp phải đối thủ -nặng ký-

Chim cánh cụt hoàng đế tuy là loài có kích thước lớn nhất trong họ nhưng tính tình khá hiền lành. Chúng sống khá ôn hòa và thường tránh những xung đột không cần thiết giữa các cá thể trong đàn cũng như đối với các loài động vật khác. Chính vì vậy nên chim non sẽ không được dạy các kỹ năng chiến đấu cơ bản mà chỉ có thể tìm sự chở che của chim trưởng thành khi gặp nguy hiểm.

Con hải âu ma mãnh biết được điều này, khi phát hiện bầy cánh cụt non đang di chuyển giữa tuyết mà không có con trưởng thành, lập tức sà xuống tấn công. Chẳng mất thời gian để con hải âu tìm được sơ hở và lôi một con chim non ra ngoài. Bầy chim cánh cụt tuy to lớn và đông đảo hơn kẻ thù nhưng không có bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu nào, chỉ biết dựa vào nhau để che chắn.

Hải âu thấy con mồi run sợ, liên tục gây áp lực, tiếp tục tìm thời cơ và tấn công bầy chim non. Tưởng chừng đàn chim nhỏ sẽ mất mạng, con chim cánh cụt Adélie thấy chuyện bất bình, lập tức chạy tới.

Cánh cụt Adélie tuy cùng họ nhưng kích thước bé hơn cánh cụt hoàng để rất nhiều. Thậm chí con trưởng thành còn nhỏ hơn cả chim cánh cụt hoàng đế non. Tuy nhiên đây là một loài chim vô cùng hung dữ, chúng sẵn sàng tấn công bất kỳ kẻ nào kích động hoặc đe dọa con non của chúng.

Con hải âu chắc chắn hiểu được sự hiếu chiến của con cánh cụt Adélie, lập tức tránh xa khỏi bầy cánh cụt con, đi kiếm ăn ở một nơi khác. Con cánh cụt Adélie tuy đã xua đuổi được con hải âu nhưng vẫn tiếp tục đi theo, bảo vệ bầy chim hoàng đế non khỏi những hiểm nguy khác cho đến khi chúng về đến tổ.