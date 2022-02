Video cứu hộ thủy thủ tàu Felicity Ace: Nơi 1.100 chiếc Porche bốc cháy ở Đại Tây Dương

Cách đây vài giờ, CNN đưa tin, ngày 16/2/2022, con tàu Felicity Ace đã bốc cháy giữa khu vực biển Bắc Đại Tây Dương khi nó đang chở hàng nghìn chiếc xe hơi hạng sang như Porsche, Audi và Lamborghini từ Emden (Đức) đến Davisville (bang Rhode Island, Mỹ).

Vào thời điểm ngọn lửa bùng phát, con tàu Felicity Ace đang đi cách Quần đảo Azores của Bồ Đào Nha 166 km về phía tây nam. Không có nguồn ô nhiễm đáng chú ý từ đám cháy, Hải quân Bồ Đào Nha cho biết ngày 16/2.



New York Post dẫn lời quan chức cho biết, các thành viên thủy thủ đoàn của chiếc Felicity Ace đã được tàu chở dầu Resilient Warrior của Hy Lạp vớt an toàn và được Lực lượng bảo vệ bờ biển Bồ Đào Nha đón bằng trực thăng, rồi đưa đến một khách sạn ở Quần đảo Azores (Bồ Đào Nha) với sự điều phối cứu hộ của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm và Cứu nạn Hàng hải Ponta Delgada. Rất may, không ai trong số 22 thủy thủ bị thương vong.



Tàu Felicity Ace bốc cháy giữa đại dương. Ảnh: Tuần duyên Bồ Đào Nha

Cảnh sát biển Bồ Đào Nha sơ tán thủy thủ đoàn Felicity Ace khỏi tàu chở dầu Resilient Warrior của Hy Lạp, sau khi được tàu Resilient Warrior đón. Ảnh: Lực lượng bảo vệ bờ biển Bồ Đào Nha.

Được biết, ngọn lửa bùng lên dữ dội ở hầm tàu, sau đó lan rộng buộc toàn bộ 22 thuyền viên phải bỏ tàu. Để lại hàng nghìn chiếc xe hơi hạng sang chìm trong ngọn lửa khổng lồ. Theo Bloomberg, Volkswagen đã xác nhận rằng có 3.965 chiếc Volkswagen AG trên tàu, trong đó có 1.100 chiếc Porche và 189 chiếc Bentley.

Xem video: Lực lượng bảo vệ bờ biển Bồ Đào Nha đón 22 thủy thủ đoàn tàu Felicity Ace

Người phát ngôn của Porsche cho biết: “Suy nghĩ ập đến với chúng tôi đầu tiên sau khi hay tin đó là 'cảm thấy nhẹ nhõm vì 22 thủy thủ đoàn của tàu Felicity Ace đều an toàn và khỏe mạnh'.

Hải quân Bồ Đào Nha cho biết tính đến ngày 17/2, đám cháy vẫn đang tiếp diễn. Họ đã cử một tàu tuần tra đại dương ở lại hiện trường để theo dõi con tàu đã từng chu du trên biển 17 năm.



HỒ SƠ VỀ TÀU FELICITY ACE

Balticshipping đã liệt kê thông số về con tàu chở xe hơi Felicity Ace như sau:

- Tên chính thức: Felicity Ace

- Tên cũ: FELIC

- Năm sản xuất: 2005

- Hãng đóng tàu: Shin Kurushima - Tokyo, Nhật Bản

- Chủ sở hữu: Công ty MOL Ship Management - Tokyo, Nhật Bản.

- Trọng tải toàn phần: 17.738 tấn

- Tổng dung tích: 60.118 tấn

- Tàu Felicity Ace dài: 199 mét

- Bề rộng: 32 mét

- Loại động cơ: Mitsubishi

- Công suất động cơ: 14.513 KW



- Tàu hiện đang hoạt động dưới cờ Panama.

