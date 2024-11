Ngày 15/11, Công an TP.Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương ) tiến hành lấy lời khai của Hà Việt Hùng (SN 1981, ngụ tỉnh Cà Mau) là tài xế lái ô tô 5 chỗ tông nhiều phương tiện và người đi bộ trên đường.

Tại cơ quan công an, Hùng khai có giấy phép lái xe hạng C nhưng đã bị Công an TP.Thủ Dầu Một tước quyền sử dụng đến ngày 11/11/2024 do vượt quá tốc độ quy định, vi phạm luật giao thông đường bộ trước đó. Tuy nhiên, do chưa thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính nên Hùng vẫn chưa được trả lại giấy phép lái xe.

Video: Công an lấy lời khai tài xế lái ô tô gây tai nạn chết người

Khoảng 21 giờ 50 ngày 14/11, tại đường 5B đoạn thuộc khu phố 3 (phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Hùng điều khiển xe ô tô 5 chỗ do không chú ý quan sát và không tuân thủ quy định về tốc độ xe chạy trên đường nên va chạm với xe máy do bà Nghiêm Bích Ngọc (SN 1970) điều khiển đang dừng xe ở lòng đường và bà Ngô Thị Thu Hà (SN 1972) đang đứng dưới lòng đường.

Sau khi va chạm, Hùng không dừng xe lại mà tiếp tục điều khiển xe ô tô chạy đến đường nội bộ khu an sinh xã hội Định Hòa (cách nơi xảy ra va chạm lúc đầu khoảng 1,3km) thuộc khu phố 8 (phường Định Hoà , TP.Thủ Dầu Một) va chạm với xe ô tô do anh Lữ Bình Vững (SN 1982) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước.

Xe ô tô của Hùng tiếp tục chạy lên hành lang đường bộ bên trái va chạm vào xe máy của chị Nguyễn Thị Lan Hương (SN 2000) đang đỗ trên hành lang bên trái.

Vụ tai nạn khiến bà Ngô Thị Thu Hà tử vong, các nạn nhân còn lại chỉ bị thương nhẹ, 4 phương tiện hư hỏng. Qua kiểm tra, nồng độ cồn trong hơi thở của Hà Việt Hùng là 0.987 mg/L.

Hiện trường vụ tai nạn

Chiếc xe máy bị tông văng lên vỉa hè

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ ban đầu thu thập được, công an xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn giao thông trên do Hà Việt Hùng điều khiển xe ô tô tham gia giao thông không có giấy phép lái xe, trong hơi thở có nồng độ cồn, không chú ý quan sát và không tuân thủ quy định về tốc độ xe chạy trên đường gây tai nạn giao thông.

Hành vi của Hà Việt Hùng có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một đã ra quyết định tạm giữ đối với Hà Việt Hùng để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.