HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

[VIDEO] Cảnh sát đột kích hang ổ 'Xôi Lạc TV'

Minh Đức |

Ngày 5/3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an cho biết, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố 30 bị can liên quan đến đường dây phát sóng lậu thể thao, phim ảnh trên hệ thống “Xôi Lạc TV”, tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. Đáng chú ý, nhiều bình luận viên quen thuộc trên các video phát sóng lậu cũng bị bắt giữ, sử dụng các biệt danh như “Người Dơi”, “Batman”, “Người Rơm”...

[VIDEO] Cảnh sát đột kích hang ổ 'Xôi Lạc TV'

Bắt quản trị viên và hàng loạt bình luận viên của "Xôi lạc TV"
Tags

Xôi Lạc TV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại