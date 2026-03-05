[VIDEO] Cảnh sát đột kích hang ổ 'Xôi Lạc TV'
[VIDEO] Cảnh sát đột kích hang ổ 'Xôi Lạc TV'
Minh Đức |
Ngày 5/3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an cho biết, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố 30 bị can liên quan đến đường dây phát sóng lậu thể thao, phim ảnh trên hệ thống “Xôi Lạc TV”, tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. Đáng chú ý, nhiều bình luận viên quen thuộc trên các video phát sóng lậu cũng bị bắt giữ, sử dụng các biệt danh như “Người Dơi”, “Batman”, “Người Rơm”...
Theo Tiền Phong Copy link
Link bài gốc Lấy link https://tienphong.vn/video-canh-sat-dot-kich-hang-o-xoi-lac-tv-post1825060.tpo