Bắt quản trị viên và hàng loạt bình luận viên của "Xôi lạc TV"

Ngày 5/3, Bộ Công an thông tin, qua công tác nắm tình hình, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã phát hiện dấu hiệu hoạt động vi phạm pháp luật thông qua hệ thống website được biết đến với tên gọi Xôi Lạc TV .

Hệ thống này có biểu hiện phát tán, tiếp sóng trái phép một số nội dung thuộc quyền khai thác hợp pháp của các chủ thể quyền; đồng thời lồng ghép quảng cáo, đường dẫn, cơ chế điều hướng tới các nền tảng liên quan hoạt động cờ bạc, đánh bạc.

Các hoạt động nêu trên gây ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự, an toàn xã hội; tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật; đồng thời xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trang Xôi Lạc TV chuyên cá độ bóng đá và phát "lậu" các chương trình thể thao (Ảnh: Bộ Công an).

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 2/2, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên triển khai triệt phá đường dây tội phạm trên.

Đến nay, kết quả điều tra bước đầu thu được: Đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của hệ thống. Số lượng các đối tượng tham gia nhiều, được tổ chức chặt chẽ, phân chia làm các bộ phận và được che đậy dưới vỏ bọc là các công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ.

Hai đối tượng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu là P. N. D (sinh năm 1979, tại Hà Nội) và N.C.Đ (sinh năm 1993, tại Hà Nội).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố 30 bị can về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các đối tượng trong đường dây Xôi Lạc TV (Ảnh: VOV).

Cơ quan điều tra xác định: Việc lồng ghép nội dung quảng cáo, điều hướng tới hoạt động có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, đánh bạc và phát tán nội dung độc hại cũng gây nguy cơ lôi kéo người dùng, nhất là thanh thiếu niên, vào các hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng an ninh trật tự.

Việc triệt phá hệ thống Xôi Lạc TV cũng góp phần từng bước tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích sáng tạo, chuyển giao công nghệ và hình thành các ngành công nghiệp văn hóa có giá trị gia tăng cao. Việc bảo vệ bản quyền trên không gian mạng là yêu cầu cốt lõi để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Trao đổi với báo VOV, đại diện A05 cho biết: "Chúng tôi đã khởi tố toàn bộ đường dây, trong đó cầm đầu, quản trị viên, các đối tượng điều hành, toàn bộ. Trong nhóm BLV của Xôi Lạc TV , chúng tôi đã bắt giữ nhiều BLV trong đó có những nhân vật có tiếng trên kênh của Xôi Lạc như: " Người dơi ", " Batman ", " Người rơm ", rất nhiều nicknames ẩn danh. Các đối tượng đã phân công nhiệm vụ cụ thể, cho nhóm quản trị, điều hành, được sắp xếp một cách bài bản, chuyên nghiệp, hệ thống bình luận viên rất chuyên nghiệp".

Việc triệt phá đường dây tội phạm trên hệ thống Xôi Lạc TV là hồi chuông cảnh tỉnh cho những đối tượng đang thực hiện và những cá nhân có ý định làm giàu bất chính trên công sức sáng tạo của người khác.



